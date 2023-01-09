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Лула да Силва посетил свою резиденцию и Верховный суд после протестов

Президент Бразилии Лула да Силва посетил дворец Планалту и Верховный суд после протестов
Луис Инасиу Лула да Силва
Луис Инасиу Лула да Силва (Фото: Andressa Anholete / Getty Images)

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва после протестов, в ходе которых были захвачены правительственные здания, посетил два из них — свою рабочую резиденцию дворец Планалту и Верховный суд. Об этом глава государства сообщил в своем Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

«Был сегодня вечером во дворце Планалту и Федеральном верховном суде. Участники протестов, которые способствовали уничтожению общественной собственности в Бразилиа, выявляются и будут наказаны. Завтра возобновляем работу во дворце Планалту», — написал Лула да Силва.

Массовые беспорядки в Бразилиа (столице Бразилии) начались днем 8 января. Протестующие, которые являются сторонниками бывшего президента страны Жаира Болсонару, выразили свое несогласие с результатами президентских выборов в 2022 году (Лула да Силва выиграл с 50,8% голосов, Болсонару набрал 49,2%) и потребовали их пересмотра. В ходе протестов они ворвались в государственные учреждения — Национальный конгресс, Верховный суд и дворец Планалту. В столице был введен режим ЧС до конца января.

Сам Лула да Силва во время беспорядков находился в Сан-Паулу, где осматривал пострадавшие от паводков районы, поездку пришлось прервать. «Я сейчас возвращаюсь в Бразилиа, там посещу три здания, где произошли погромы», — сообщал он.

Позже полиция освободила президентский дворец, здания Национального конгресса и Верховного суда Бразилии от протестующих, всего были задержаны более 400 человек.

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Бразилия протесты Верховный суд Лула да Силва
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