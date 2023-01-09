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Протесты и попытки захвата правительственных зданий в Бразилии. Главное

Как протестующие в Бразилии попытались захватить правительственные здания
Сторонники бывшего президента Бразилии захватили ключевые объекты в столице страны, силовикам пришлось зачищать правительственные здания

Главное к 7:30 мск

  • Сторонники бывшего президента Жаира Болсонару 8 января провели демонстрацию в Бразилиа (столица страны) против действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Они требовали пересмотра итогов голосования на президентских выборах в 2022 году. Протестующие начали штурмовать правительственные здания: Верховный суд, Национальный конгресс и рабочую резиденцию главы государства — дворец Планалту.
  • По словам губернатора федерального округа Бразилиа Ибанейса Рочи, после беспорядков были задержаны более 400 человек.
  • Когда беспорядки начались, да Силвы не было в Бразилиа, он находился в рабочей поездке, но решил вернуться в столицу. Он также объявил в городе режим ЧС.
  • Болсонару осудил «грабежи и проникновения в общественные здания».
  • Посольство России в Бразилии рекомендовало своим сотрудникам и россиянам, которые находятся в столице страны Бразилиа, по возможности не выходить в город и избегать скоплений людей на фоне акций протеста.
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    Фотогалерея 

Предыстория

  • Президентские выборы состоялись в Бразилии в октябре 2022 года. Ни одному из кандидатов не удалось набрать абсолютного большинства в первом туре, а во втором Лула да Силва выиграл с минимальным перевесом: 50,8% голосов против 49,2% у Болсонару.
  • Лула да Силва возглавлял Бразилию в 2003–2010 годах. В 2017 году он был осужден на 12 лет колонии по обвинению в коррупции, но позже с него сняли все обвинения. Его обвиняли в отмывании денег в государственной нефтяной компании Petrobras. Скандал вокруг этого дела также привел к импичменту президента Дилмы Русефф в 2016 году. Она была преемницей Лулы на посту президента и его соратницей по Рабочей партии. Сам экс-президент, используя право на апелляцию, находился на свободе, а в 2021 году Верховный суд Бразилии отменил приговоры в отношении него.
  • Болсонару избрался президентом осенью 2018 года, а вступил в должность в январе 2019 года. Он известен своими крайне правыми и популистскими взглядами, симпатиями к военной диктатуре, высказываниями против феминизма и ЛГБТ-сообщества, ковид-диссидентством.
  • Болсонару неоднократно заявлял о фальсификациях в ходе президентских выборов, первый тур которых прошел в начале октября 2022 года, однако не приводил никаких доказательств, подтверждающих его обвинения. В конечном счете результаты выборов он признал.
  • Болсонару часто называли «латиноамериканским Трампом» за схожесть взглядов с бывшим президентом США. Два года назад, в январе 2021 года, в Вашингтоне прошли схожие по своим предпосылкам беспорядки — тогда Капитолий захватили сторонники Дональда Трампа. Они также требовали пересмотра итогов выборов, состоявшихся за несколько месяцев до этого.
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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Бразилия протесты Жаир Болсонару Луис Игнасио Лула да Силва
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