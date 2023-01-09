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Президент Бразилии оказался не в столице во время беспорядков

Folha: президента Бразилии Лула да Силвы не было в столице страны, когда начались протесты

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула Да Силва не был в столице страны, городе Бразилиа, когда там начались протесты сторонников экс-главы государства Жаира Болсонару, пишет Folha.

Лула да Силва, по данным издания, в выходные уехал в муниципалитет Араракуара штата Сан-Паулу, чтобы проинспектировать последствия паводков.

На акции протеста в Бразилии вышли сторонники экс-президента страны Жаира Болсонару, недовольные результатами президентских выборов. Голосование состоялось в конце октября, по его результатам да Силва набрал 50,8% голосов, а Болсонару — 49,2%.

Протестующие взяли штурмом здание Национального конгресса, Верховного суда и рабочую резиденцию главы государства — дворец Планалту, передавал Globo. Как сообщил CNN со ссылкой на пресс-службу суда, над его зданием уже вернули контроль.

После начала протестов представитель правительства Лула да Силвы Рандольф Родригес и президент Партии трудящихся Глейзи Хоффманн попросили генпрокурора Бразилии разрешить применение федеральных сил безопасности. В столице страны, Бразилиа, глава государства ввел режим ЧС до конца месяца.

Теги
Бразилия Луис Инасиу Лула да Силва
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