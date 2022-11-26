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«Бабель» сообщил об обысках СБУ у епископа Тернопольской епархии

«Бабель»: СБУ провела обыски у епископа Тернопольской епархии УПЦ Московского патриархата
У епископа Тернопольской епархии Иова СБУ обнаружила русскую литературу, которую он использовал «для пропаганды ценностей России и антиукраинской агитации», пишет издание
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обысками к епископу Тернопольской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата, ректору Почаевской духовной семинарии Иову (Смакоузу). Об этом сообщает издание «Бабель» со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.

По словам источника, в ходе обыска у епископа обнаружили русскую литературу, которую он использовал «для пропаганды ценностей России и антиукраинской агитации», и изъяли технику.

СБУ проводила обыски в рамках уголовного производства по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности, совершенное должностным лицом (ч. 2 ст. 161 УК).

Накануне СБУ сообщила о проведении контрразведывательного мероприятия в помещениях Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП, в результате которых правоохранители обнаружили документы, «подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур».

«Также разоблачена переписка руководителей епархии со своими московскими кураторами, в которой они получают «методички» об особенностях проведения церковных литургий после полномасштабного вторжения», — говорилось в сообщении.

За несколько дней до этого СБУ при обысках в Киево-Печерской лавре, Свято-Троицком Корецком монастыре и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ обнаружила «пророссийскую литературу», используемую, как утверждают в ведомстве, для пропаганды «русского мира» в семинариях и приходских школах.

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В Кремле назвали обыски СБУ очередным звеном в «цепи военных действий» против русского православия: «Украинская сторона давно воюет с Русской православной церковью».

«Как и многие другие случаи преследования верующих на Украине с 2014 года, эта акция устрашения верующих практически наверняка останется без внимания тех, кто называет себя международным правозащитным сообществом», — сказал глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В марте украинские депутаты внесли в Верховную раду законопроект о запрете деятельности РПЦ на территории Украины, а также изъятии недвижимости и иного имущества церкви. Пока законопроект находится на рассмотрении.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
СБУ УПЦ МП епископ обыски
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