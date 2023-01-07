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ВТБ попросил разблокировать активы клиентов в Euroclear и Clearstream

ВТБ обратился к Euroclear и Clearstream за лицензией для разблокировки активов клиентов

ВТБ направил обращение в адрес Казначейства Бельгии и Минфина Люксембурга для получения лицензии на разблокировку иностранных ценных бумаг (ИЦБ) клиентов и дохода по ним. Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.

«Речь идет об активах клиентов, находящихся на брокерском обслуживании, и тех, на счета которых до передачи их активов могли быть зачислены купоны, дивиденды или средства от погашения ценных бумаг», — говорится в сообщении банка. Там уточнили, что ВТБ выполнил все необходимые процедуры и требования, но европейские регуляторы не дали гарантий, «поэтому прогнозировать результаты усилий сложно».

Ранее глава госбанка Андрей Костин заявлял, что объем замороженных активов ВТБ составляет «порядка 600 млрд руб.». По словам Костина, госбанк готов обменяться с европейскими банками активами, но «они не могут пока получить разрешения от регуляторов своих».

ВТБ, имевший большую сеть «дочек» в Европе и США, находится под блокирующими санкциями — его внесли в соответствующие списки Евросоюз, США и Великобритания.

Ранее за получением лицензии для разблокировки активов в министерства финансов Бельгии и Люксембурга обращались БКС, Тинькофф-банк, «Альфа Инвестиции» и др. В «Тинькофф Инвестиции» рассказали, что запросить лицензию требуется до 7 января 2023 года, поскольку к этой дате Евросоюз планирует завершить расчеты с заблокированными активами.

Национальный расчетный депозитарий, ведущий учет прав собственности на ценные бумаги и расчеты по сделкам, попал под европейские санкции 3 июня. В Евросоюзе заявили, что НРД, как крупнейший депозитарий ценных бумаг России, играет ключевую роль в функционировании российской финансовой системы и связях с международной системой.

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До этого НРД был под ограничениями Euroclear и Clearstream, где у него есть счета. 20 декабря Люксембург разрешил разблокировать часть замороженных активов НРД. На следующий день после этого в Центральном банке России заявили, что выданную депозитарию лицензию необходимо изучать.

Теги
ВТБ НРД Люксембург Бельгия новости
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