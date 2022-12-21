В ЦБ заявили, что выданную НРД лицензию Люксембурга необходимо изучать

Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России приветствует любые шаги для решения проблем россиян с заблокированными иностранными активами. Так РБК в пресс-службе регулятора прокомментировали лицензию Люксембурга, выданную Национальному расчетному депозитарию (НРД).

В ЦБ отметили, что «дополнительные комментарии преждевременны» и лицензия «требует внимательного изучения».

Накануне Минфин Люксембурга разрешил разблокировать активы, ценные бумаги и купонный доход, которые были заморожены в международном депозитарии Clearstream из-за санкций Евросоюза против НРД. Лицензия, действующая до 7 января 2023 года включительно, позволяет «высвобождение определенных денежных средств и экономических ресурсов», принадлежащих депозитарию.

НРД — центральный депозитарий в России. Он ведет учет прав собственности на ценные бумаги и расчеты по сделкам. Кроме того, НРД — промежуточное звено хранения некоторых иностранных ценных бумаг, которые торгуются на СПБ Бирже и Мосбирже. У него есть счета в международных депозитариях Euroclear и Clearstream.

В марте Euroclear и Clearstream (штаб-квартира в Люксембурге) приостановили обслуживание счетов НРД, из-за чего часть бумаг российских инвесторов оказалась заморожена, а дивиденды и купоны по ним перестали приходить. 3 июня Евросоюз ввел блокирующие санкции в отношении НРД, подразумевающие полную заморозку активов компании на территории европейских стран ЕС, а также запрет для резидентов — физлиц и юрлиц — этих государств осуществлять сделки и операции с российским депозитарием.

Портал Frank Media писал, что к 10 июня на счетах НРД оказались заморожены €4,5–7 млрд средств банков и инвесторов из России. Объем заблокированных иностранных ценных бумаг в НРД первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин 17 июня оценил в 6 трлн руб. (более €80 млрд).

В октябре Еврокомиссия подтвердила возможность разморозки активов не попавших под санкции россиян при наличии соответствующих разрешений от европейских регуляторов. При этом разблокировать средства можно только для завершения всех операций с российским контрагентами, такие сделки нужно провести до 7 января 2023 года.