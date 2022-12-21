В ЦБ заявили, что выданную НРД лицензию Люксембурга необходимо изучать

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 73,34 (+2,72) Инвестиции, 20 дек, 15:57
Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 69 (+2,66) Инвестиции, 20 дек, 15:57
Hill узнала о подготовке США к признанию России государством-агрессором Политика, 11:41
Путь руды: как металлы добираются до потребителей РБК и Норникель, 11:38
В МИД Казахстана оценили идею России создать «тройственный газовый союз» Политика, 11:37
Лучший бомбардир РПЛ перейдет в «Крылья Советов» за ₽100 млн Спорт, 11:27
Экс-главу FTX экстрадируют в США уже 21 декабря Крипто, 11:11
Попробуйте ответить на вопросы ЕГЭ и набрать высший балл. Тест Специальный проект, 11:10
Самые значимые изменения законов, которые затрагивают бизнес в 2023 году Pro, 11:09
Действительно полезный подарок
Интенсивы РБК Pro — возможность освоить востребованный навык за неделю
Подарить интенсив
Валюты Армении и Грузии стали лидерами роста в мире из-за притока россиян Экономика, 11:04
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:04
В Новосибирске двое детей погибли при пожаре из-за ушедшей няни Общество, 10:59
Цены на газ в Европе обвалились ниже $1100 впервые с 11 ноября Инвестиции, 10:56
Российского голкипера признали второй звездой дня в НХЛ Спорт, 10:52
Синоптики предупредили москвичей о ледяном дожде Город, 10:50
Как прокачать через облако ИТ-структуру ретейла и онлайн-торговлю РБК и Cloud, 10:49
Финансы ,  
0 

В ЦБ заявили, что выданную НРД лицензию Люксембурга необходимо изучать

ЦБ после лицензии Люксембурга приветствовал любые шаги по разблокировке активов россиян
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России приветствует любые шаги для решения проблем россиян с заблокированными иностранными активами. Так РБК в пресс-службе регулятора прокомментировали лицензию Люксембурга, выданную Национальному расчетному депозитарию (НРД).

В ЦБ отметили, что «дополнительные комментарии преждевременны» и лицензия «требует внимательного изучения».

Накануне Минфин Люксембурга разрешил разблокировать активы, ценные бумаги и купонный доход, которые были заморожены в международном депозитарии Clearstream из-за санкций Евросоюза против НРД. Лицензия, действующая до 7 января 2023 года включительно, позволяет «высвобождение определенных денежных средств и экономических ресурсов», принадлежащих депозитарию.

НРД — центральный депозитарий в России. Он ведет учет прав собственности на ценные бумаги и расчеты по сделкам. Кроме того, НРД — промежуточное звено хранения некоторых иностранных ценных бумаг, которые торгуются на СПБ Бирже и Мосбирже. У него есть счета в международных депозитариях Euroclear и Clearstream.

В марте Euroclear и Clearstream (штаб-квартира в Люксембурге) приостановили обслуживание счетов НРД, из-за чего часть бумаг российских инвесторов оказалась заморожена, а дивиденды и купоны по ним перестали приходить. 3 июня Евросоюз ввел блокирующие санкции в отношении НРД, подразумевающие полную заморозку активов компании на территории европейских стран ЕС, а также запрет для резидентов — физлиц и юрлиц — этих государств осуществлять сделки и операции с российским депозитарием.

Портал Frank Media писал, что к 10 июня на счетах НРД оказались заморожены €4,5–7 млрд средств банков и инвесторов из России. Объем заблокированных иностранных ценных бумаг в НРД первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин 17 июня оценил в 6 трлн руб. (более €80 млрд).

Читайте на РБК Pro
«Трещина в финансовой системе»: насколько велики риски мировой рецессии
Российских поставщиков все больше. 9 выводов о ретейле к концу 2022 года
Как Huawei развивает бизнес под санкциями США
Фото: Нина Зотина / РИА Новости «Деньги — это ограничение»: миллиардер Рыбаков — о психологии бедности
Фото: Sean Rayford / Getty Images Как сэкономить на грузоперевозках: 10 способов, актуальных в 2023 году
Фото: Sukree Sukplang / Reuters Сможет ли евро обогнать доллар в 2023 году
Фото: Fox 2000 Pictures Не спится: какие методы борьбы с бессонницей эффективнее лекарств
Фото: Shutterstock Сколько раз в год простужаться нормально и что поможет болеть реже

В октябре Еврокомиссия подтвердила возможность разморозки активов не попавших под санкции россиян при наличии соответствующих разрешений от европейских регуляторов. При этом разблокировать средства можно только для завершения всех операций с российским контрагентами, такие сделки нужно провести до 7 января 2023 года.

Теги
ЦБ Люксембург депозитарий НРД санкции
Материалы по теме
Московская биржа подаст в суд из-за санкций ЕС против НРД
Экономика
Люксембург разрешил разблокировать часть замороженных активов НРД
Финансы
Что санкции против НРД значат для выплат по госдолгу и иностранных акций
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter