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ВТБ запустил денежные переводы в Иран

ВТБ запустил трансграничные денежные переводы в Иран в риалах
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

ВТБ запустил трансграничные денежные переводы в иранских риалах. Сервис позволит отправить деньги в Иран по банковским реквизитам в адрес физических и юридических лиц, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

Чтобы воспользоваться услугой, клиентам необходимо открыть текущий счет в ВТБ в иранских риалах, купив валюту в интернет-банке или мобильном приложении. Максимальная сумма перевода составляет 20 млн руб., но не более $1 млн в месяц, с комиссией 1% от суммы перевода (минимум 15 тыс. руб., не более 200 тыс. риалов). Зачисление происходит на следующий рабочий день.

Как отметил старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом ВТБ Денис Вальвачев, клиенты банка могут делать переводы за рубеж уже в десять стран. Это государства ближнего зарубежья и регионов Азии. 6 сентября ВТБ запустил трансграничные переводы в Китай. 

19 июля на Тегеранской бирже начались торги по валютной паре иранский риал — российский рубль в рамках договоренности между Ираном и Россией по развитию валютно-банковского сотрудничества. Главы ЦБ стран договорились отказаться от доллара во взаимных расчетах и перевести их в национальные валюты, сообщил председатель экономической комиссии иранского парламента Мохаммадреза Пур-Эбрахими. По его словам, за предыдущие девять месяцев объемы торговли между государствами превысили $4 млрд.

Теги
ВТБ Иран Россия рубль Денежные переводы
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