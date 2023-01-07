Минобороны заявило об отражении атаки ВСУ на донецком направлении

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Российские войска сорвали попытку подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российские позиции на донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны в сводке о ходе проведения военной операции на Украине.

«На донецком направлении сорвана попытка подразделений 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ атаковать российские позиции в районах населенных пунктов Красногоровка и Георгиевка Донецкой народной республики», — говорится в сообщении ведомства.

В сводке отмечается, что потери украинской армии составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, также ответным огнем были уничтожены танк и автомобиль.

При этом на южнодонецком направлении в районе населенного пункта Новомайорское была пресечена контратака украинской бригады территориальной обороны — ответным огнем уничтожены более 20 военных Украины, две гаубицы, бронетранспортер и два пикапа.

5 декабря президент и верховный главнокомандующий России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу прекратить огонь по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 6 января до конца 7 января. Путин также обратился с призывом к украинской стороне установить режим прекращения огня на период празднования Рождества. Минобороны пообещало соблюдать перемирие, несмотря на обстрелы со стороны ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского коллеги и заявил, что «все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне». МИД Германии раскритиковал предложение Путина о перемирии: Анналена Бербок заявила, что краткий режим прекращения боевых действий «не принесет ни свободы, ни безопасности людям, живущим в ежедневном страхе». Она добавила, что если бы Путин действительно хотел мира, он бы отвел солдат с территории Украины, на чем противостояние бы закончилось.