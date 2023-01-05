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Путин обратился к Киеву с призывом о перемирии на Рождество

Путин призвал украинское руководство прекратить огонь 6 и 7 января на время Рождества
Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Президент Владимир Путин призвал украинскую сторону прекратить огонь на период Рождества 6–7 января. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Как говорится в сообщении, в районах боевых действий проживает большое количество православных граждан, празднующих Рождество Христово с 6 на 7 января. В связи с этим верховный главнокомандующий поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Ранее сегодня установить рождественское перемирие в зоне боевых действий предложил патриарх Русской православной церкви Кирилл. «Обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова», — заявил он.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее раскритиковал идею патриарха Кирилла о перемирии на Рождество, заявив, что РПЦ не является авторитетом для всемирного православия. «Рождественское перемирие — циничная ловушка и элемент пропаганды», — заявил Подоляк. На указание Владимира Путина для российской армии советник офиса президента Украины также отреагировал отрицательно. Он заявил в своем Twitter, что «Украина не атакует чужую территорию» и что «временное перемирие» возможно только при условии ухода России с занятых территорий. Предложение о перемирии он назвал лицемерием.

Перед Новым годом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что никаких предложений со стороны Украины о новогоднем или рождественском перемирии не поступало. «И такой темы нет на повестке дня», — утверждал Песков.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности к переговорному процессу по урегулированию украинского конфликта, но в Кремле отмечали, что Киев к ним не готов. Перед новым годом Путин говорил, что целью России является «закончить эту войну». 26 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил об инициативе провести «мирный саммит» в ООН при посредничестве генсека Антониу Гутерриша, на который Россия не будет приглашена, поскольку, по его словам, Москва не готова к переговорам.

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