МИД Германии раскритиковал предложенное Россией перемирие в Рождество

МИД Германии: прекращение огня в Рождество не принесет ни свободу, ни безопасность

Анналена Бербок (Фото: Pedro Nunes / Reuters)

Глава МИД Германии Анналена Бербок раскритиковала идею президента Владимира Путина о прекращении огня на Украине до 7 января. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.

«Так называемое прекращение огня не принесет ни свободы, ни безопасности людям, живущим в ежедневном страхе», — заявила Бербок, уточнив, что именно поэтому ФРГ продолжит поддерживать украинцев, чтобы они снова могли жить в мире «и самоопределении».

Бербок добавила, что, если бы Путин хотел мира, он бы отвел своих солдат, и на этом противостояние закончилось бы.

Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января — чтобы «большое количество граждан, исповедующих православие», смогли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова. Ранее с этой идеей выступил патриарх Русской православной церкви Кирилл.

В Киеве рождественское перемирие раскритиковали. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк у себя в Twitter назвал режим прекращения огня лицемерием, поскольку «Украина не атакует чужую территорию», а «временное перемирие» возможно только с уходом российских войск с занятых территорий.

Президент США Джо Байден назвал предложение Путина о перемирии желанием передышки. «Я не горю желанием отвечать на что-либо из того, что говорит Путин... Я думаю, он пытается получить немного кислорода», — заявил американский лидер.

Несмотря на это, одностороннее перемирие с российской стороны все же будет установлено. Минобороны сообщило, что по предложению Путина российским войскам приказано ввести режим прекращения огня на заявленные 36 часов.