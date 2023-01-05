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МИД Германии раскритиковал предложенное Россией перемирие в Рождество

МИД Германии: прекращение огня в Рождество не принесет ни свободу, ни безопасность
Анналена Бербок
Анналена Бербок (Фото: Pedro Nunes / Reuters)

Глава МИД Германии Анналена Бербок раскритиковала идею президента Владимира Путина о прекращении огня на Украине до 7 января. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.

«Так называемое прекращение огня не принесет ни свободы, ни безопасности людям, живущим в ежедневном страхе», — заявила Бербок, уточнив, что именно поэтому ФРГ продолжит поддерживать украинцев, чтобы они снова могли жить в мире «и самоопределении».

Бербок добавила, что, если бы Путин хотел мира, он бы отвел своих солдат, и на этом противостояние закончилось бы.

Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января — чтобы «большое количество граждан, исповедующих православие», смогли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова. Ранее с этой идеей выступил патриарх Русской православной церкви Кирилл.

В Киеве рождественское перемирие раскритиковали. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк у себя в Twitter назвал режим прекращения огня лицемерием, поскольку «Украина не атакует чужую территорию», а «временное перемирие» возможно только с уходом российских войск с занятых территорий.

Президент США Джо Байден назвал предложение Путина о перемирии желанием передышки. «Я не горю желанием отвечать на что-либо из того, что говорит Путин... Я думаю, он пытается получить немного кислорода», — заявил американский лидер.

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Несмотря на это, одностороннее перемирие с российской стороны все же будет установлено. Минобороны сообщило, что по предложению Путина российским войскам приказано ввести режим прекращения огня на заявленные 36 часов.

Теги
Владимир Путин Анналена Бербок Германия Рождество перемирие
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