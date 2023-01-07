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Минобороны пообещало соблюдать перемирие вопреки обстрелам со стороны ВСУ

Минобороны: Россия будет соблюдать режим прекращения огня 7 января вопреки обстрелам ВСУ
Последствия обстрела в Горловке
Последствия обстрела в Горловке (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Объединенная группировка российских войск в районе спецоперации соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения и будет соблюдать его до назначенного срока, сообщает Минобороны.

«Несмотря на артиллерийские обстрелы Вооруженных сил Украины по населенным пунктам и российским позициям, выполнение заявленного режима прекращения огня будет продолжено российской группировкой войск (сил) до 24 часов сегодняшнего дня», — говорится в ежедневной сводке военного ведомства.

В сводке говорится, что на ряде направлений Вооруженные силы Украины открывали артиллерийский и минометный огонь по подразделениям российских войск, а город Макеевка был обстрелян из реактивных систем HIMARS.

«Ответным огнем российских войск все позиции ВСУ, с которых осуществлялись обстрелы, подавлены», — сообщили в Минобороны.

Президент Владимир Путин 5 января поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

«Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в день Рождества Христова», — говорилось в сообщении Кремля.

Материал дополняется.
 

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