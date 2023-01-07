Зеленский попросил помощи США и назвал ее жизненно важной для Украины

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил лидера Республиканской партии в палате представителей США Кевина Маккарти с избранием на должность спикера и заявил, что помощь Штатов Украине жизненно необходима. Об этом он написал в своем Twitter.

«Поздравляем Кевина Маккарти с избранием спикером палаты представителей США. Поддержка США во всех сферах была жизненной важной для успеха Украины на поле боя», — заявил Зеленский, добавив, что Киев рассчитывает на постоянную поддержку со стороны США.

Палата представителей конгресса США с 15-й попытки избрала спикером Кевина Маккарти, который получил 216 голосов. Это первый за 100 лет случай, когда выборы спикера не ограничились одним туром. Соперник Маккарти, демократ Хаким Джефрис, получил 212 голосов.

Зеленский в ходе декабрьского визита в Вашингтон пытался убедить президента США Джо Байдена и конгрессменов в том, что Киев способен одержать победу в конфликте с Москвой, писала The Washington Post. Газета отмечала, что визит Зеленского в Штаты состоялся за две недели до перехода контроля над палатой представителей к Республиканской партии и был направлен на то, чтобы заручиться поддержкой скептически настроенных законодателей в отношении военной помощи Киеву.

Сам Маккарти обсудил возможность сокращения бюджета США на оборону на 2023 год на $75 млрд. Это должно было стать частью сделки по его избранию спикером.

В декабре прошлого года конгресс США согласовал проект оборонного бюджета на рекордные $858 млрд, из которых $6 млрд должно пойти на «сдерживание» России в Европе, а дополнительные $800 млн — на помощь Украине. Почти $12 млрд потратят на восполнение американской техники и оборудования, направленного на Украину президентом США из запасов Пентагона. Президент США подписал бюджет.

Также Байден поручил выделить Украине дополнительную военную помощь в размере до $1 млрд. Как уточнил пресс-секретарь Белого дома Энтони Блинкен, всего страна выделит Украине $1,85 млрд, из которых большая часть пойдет на «укрепление противовоздушной обороны» Украины и на закупку систем ПВО Patriot.

Россия критикует поставки вооружений на Украину странами Запада. Кремль настаивает, что такие действия только затянут конфликт и принесут соседней стране «больше страданий», а помешать Москве достичь поставленных военной операцией целей не удастся.