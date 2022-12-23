WP сообщила о попытках Зеленского убедить власти США в победе Украины

Власти США сомневаются в способности Украины победить Россию, но у визита Зеленского в Вашингтон была и другая цель — заручиться поддержкой спептически настроенных к военной помощи Киеву республиканцев, пишет WP

Владимир Зеленский (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Вашингтон пытался убедить президента США Джо Байдена и конгрессменов в том, что Киев способен одержать победу в конфликте с Москвой, пишет The Washington Post со ссылкой на 10 неназванных представителей Белого дома и администрации Байдена, а также помощников конгрессменов и экспертов, задействованных в составлении планов.

Газета отмечает, что в частных беседах представители США выразили сомнения в том, что подобная победа Украины возможна. WP отмечает, что визит Зеленского в США состоялся за две недели до того, как контроль над палатой представителей перейдет к Республиканской партии и был направлен в том числе на то, чтобы заручиться поддержкой законодателей, скептически настроенных к выделению Киеву военной помощи.

Сенатор-демократ Крис Мерфи считает, что Зеленскому удалось добиться того, чтобы республиканцы не присоединялись к «антиукраинской толпе». Он отметил, что даже само по себе появление Зеленского в конгрессе спустя почти год после начала боевых действий является «действительно сильным, неотвратимым» сигналом. «Думаю, сейчас палата представителей поддерживает помощь Украине и визит Зеленского этому помог», — сказал он.

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