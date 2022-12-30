Байден подписал триллионный бюджет на 2023 год

Байден подписал бюджет США на $1,7 трлн для 2023 года, включающий помощь Украине

Украина и союзники по НАТО получат экстренную помощь на сумму $45 млрд. Закон приняли за неделю до того, как республиканцы станут большинством в палате представителей. Байден получил документ обычным коммерческим рейсом

Джо Байден (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент США Джо Байден подписал законопроект о бюджете на 2023 финансовый год, начавшийся в октябре, его сумма — $1,7 трлн. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В Twitter американский президент отметил, что законопроект «венчает год исторического прогресса». Документ предусматривает обеспечение средствами медицинские исследования, борьбу с насилием против женщин, критически важную помощь Украине и др., напомнил он.

На нужды обороны будет выделено 858 млрд, Украина и союзники по НАТО, согласно документу, получат экстренную помощь на около $45 млрд. Около $9 млрд из этой суммы планируется направить для различных нужд ВСУ, в том числе обучение, вооружение, зарплаты и материально-техническое обеспечение. Почти $12 млрд потратят на восполнение американской техники и оборудования, направленного на Украину президентом США из запасов Пентагона.

Кроме того, он предоставит 13 миллиардов долларов на экономическую поддержку украинскому правительству. Другие средства будут направлены на удовлетворение гуманитарных и инфраструктурных потребностей, а также на поддержку операций европейского командования.

Законопроект стал последней возможностью для Байдена и остальных членов Демократической партии повлиять на бюджет США до того, как республиканцы займут большинство мест в палате представителей по результатам промежуточных выборов, прошедших в ноябре, напоминает CNN. Состав нижней палаты конгресса США сменится в начале января 2023 года.

Байден подписал законопроект, находясь на Виргинских островах — они являются границей Карибского моря и Атлантического океана. Как рассказали журналистам в Белом доме, конгресс направил документ поздно вечером в среду, 28 декабря, после чего его отправили президенту регулярным коммерческим рейсом.