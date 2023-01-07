Bloomberg узнал об обсуждении сокращения военных расходов США на $75 млрд

Соглашение предусматривает сокращение оборонных расходов США до уровня 2022 года — около $782 млрд. На данный момент, бюджет на 2023 год составляет $857 млрд

Фото: Shawn Thew / EPA / ТАСС

Республиканец Кевин МакКарти обсуждает возможность сокращения бюджета США на оборону на 2023 год на $75 млрд как часть сделки, по итогам реализации которой он займет пост спикера палаты представителей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с обсуждением.

По данным источников, часть соглашения заключается в сокращении расходов до уровня 2022 года — около $782 млрд. В 2023 году расходы выросли на $75 млрд до $857 млрд.

Bloomberg отмечает, что сокращение оборонных расходов не одобрит большинство членов Республиканской партии в комитете по вооруженным силам и ассигнованиям, которые в течение многих лет, напротив, настаивали на значительном повышении национальной безопасности. Среди них — такие законодатели, как Майкл Маккол из Техаса и Майк Галлахер из Висконсина, которые до сих пор поддерживали МакКарти, пишет агентство.

Bloomberg не уточнило, идет ли речь о планах изменить оборонный бюджет США за счет внесения поправок, отказа от части расходов, или другого механизма.

Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2023 год объемом $858 млрд Политика

МакКарти нужна сделка, чтобы его выбрали спикером. Пока ему не удалось преодолеть внутрифракционную оппозицию из двух десятков человек.

Поддержать МакКарти республиканцев призывал бывший американский президент Дональд Трамп. Он указал, что Республиканской партии удалось победить демократов на выборах в палату представителей во время последних промежуточных выборов.

«Не превращайте большой триумф в гигантское и обидное поражение», — посоветовал экс-президент США.

В декабре прошлого года конгресс США согласовал проект оборонного бюджета на рекордные $858 млрд. Сумма включала в себя выделение $6 млрд на «сдерживание» России в Европе, а также дополнительные $800 млн на помощь Украине. Позднее его одобрил сенат, президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет.