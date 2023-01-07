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Керченская паромная переправа возобновила работу

Соединяющая Крым и Краснодарский край Керченская паромная переправа возобновила работу
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Работа Керченской паромной переправы, соединяющей Крым и Краснодарский край, восстановлена. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Крыму.

«По состоянию на 09:15 07.01.2023 года движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении. 6 января паромное сообщение было временно приостановлено из-за погодных условий — ветер достигал 15–20 м/с.

Министерство транспорта России в своем телеграм-канале предупреждало, что во второй половине дня 6 января ожидается усиление ветра до 12–17 м/с, которое сохранится до конца суток. МЧС со ссылкой на данные Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщало, что 6 января и ночью 7 января в Крыму ожидается усиление северо-западного ветра до 25–39 м/с, в горах — до 35 м/с.

Керченская паромная переправа возобновила работу после теракта на Крымском мосту 8 октября. Тогда на мосту взорвался грузовик, из-за чего в хвосте проходившего мимо поезда загорелись цистерны с топливом. В результате теракта погибли три человека, было обрушено два автомобильных пролета. Президент Владимир Путин обвинил в произошедшем украинские спецслужбы, киевские власти отрицают свою причастность к теракту.

В Минтрансе сообщали, что с начала работы переправы, с ночи на 9 октября по 6 января, через пролив в обе стороны перевезен в общей сложности 58 981 пассажир, а также 43 087 автомобилей и 4934 железнодорожных вагона.

Теги
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