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Паромное сообщение на Керченской переправе приостановили из-за непогоды

МЧС: паромное сообщение на Керченской переправе приостановлено из-за непогоды
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за ухудшения погоды, сообщило Главное управление МЧС по Республике Крым.

«По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», — говорится в сообщении ведомства.

Утром Министерство транспорта России в своем телеграм-канале предупреждало, что во второй половине дня 6 января ожидается усиление западного ветра 12-17 м/с, которое сохранится до конца суток.

МЧС со ссылкой на данные Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщало, что во второй половине дня и до конца суток 6 января, а также ночью 7 января в Крыму ожидается усиление северо-западного ветра 25-30 м/c, в горах порывы до 35 м/c.

Керченская паромная переправа заработала после теракта на Крымском мосту 8 октября. На мосту взорвался грузовик, из-за этого в хвосте проходящего мимо поезда загорелись цистерны с топливом. В результате погибли три человека, обрушились два автомобильных пролета.

После ремонта по мосту разрешили ездить легковым автомобилям, грузовики и автобусы перевозят паромы. С начала работы переправы с ночи на 9 октября по 6 января через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 58 981 пассажир, 43 087 автомобилей и 4 934 железнодорожных вагона. Паромами совокупно выполнено 1425 рейсов, сообщали в Минтрансе.

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Работу паромной переправы неоднократно приостанавливали. Например, 29 октября судоходство временно прекратилось из-за сильных порывов ветра до 18 м/с.

Теги
Керченская переправа паромное сообщение Крым Крымский мост
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