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В ООН прокомментировали решение Германии и Франции передать Украине БМП

В ООН прокомментировали решение Германии и Франции передать Украине боевые машины пехоты

ООН видит своей целью завершение конфликта на Украине, сказал на брифинге представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу оценить решение Германии и Франции передать Киеву боевые машины пехоты.

«Нас регулярно спрашивают о поставках оружия тем или иным способом. Наша цель, то, что мы хотели бы увидеть, — это завершение этого конфликта в соответствии с Уставом ООН и международным правом», — ответил Дюжаррик на вопрос, считают ли в ООН поставки Киеву БМП положительным развитием событий.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 января сообщил, что глава Франции Эммануэль Макрон в разговоре с ним пообещал передать Киеву легкие колесные танки или тяжелые бронеавтомобили AMX-10 RC. Аббревиатура RC расшифровывается как Roues-Canon («пушка на колесах»). 17-тонная боевая машина оснащается 105-миллиметровой пушкой и двумя спаренными пулеметами калибра 7,62 мм. AMX-10 RC производились с 1976 по 1994 год, всего было выпущено 457 бронеавтомобилей этого типа.

Американский президент Джо Байден и немецкий канцлер Олаф Шольц 5 января договорились, что Украина получит от США боевые машины пехоты (БМП) Bradley, а от Германии — БМП Marder и батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot вдобавок к одной батарее, ранее поставленной Вашингтоном. Союзники также займутся обучением украинских военных обращению с этим вооружением.

БМП Marder выпускалась в 1969-1975 годах, всего произведено около 2 тыс. таких машин. 28-тонная БМП оснащена 20-миллиметровой пушкой и спаренным с ней пулеметом калибра 7,62 мм. На крыше расположен еще один 7,62-мм пулемет на дистанционном управлении. В 2009—2011 годах не менее 20 Marder использовались во время боевых действий в Афганистане.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг называл военную поддержку Украины «кратчайшим путем к миру» и призывал союзников по альянсу больше помогать Киеву. «В интересах нашей безопасности убедиться, что Украина победит, а [президент России Владимир] Путин проиграет», — говорил он.

Россия поставки оружия Украине критикует. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что военная помощь затянет конфликт и сделает его «больнее», но не изменит конечного результата.

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