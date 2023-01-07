Германия в 2022 году предоставила помощь Украине в размере более €12 млрд

Германия в 2022 году предоставила помощь Украине на сумму более €12 млрд

Германия в 2022 году предоставила Украине помощь в размере более €12 млрд, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, передает официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт.

В ходе беседы Шольц и Зеленский обсудили «политическую, военную и гуманитарную ситуацию» на Украине. Политики договорились продолжить обмен мнениями.

«Канцлер подтвердил непоколебимую солидарность с Украиной <…>. В 2022 году федеральное правительство на двусторонней основе поддержало Украину более чем €12 млрд и продолжит этот курс в 2023 году», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Германии.

Зеленский в свою очередь рассказал о влиянии обстрелов на критически важную инфраструктуру Украины и поблагодарил правительство Германии за решение поставить Киеву зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot и боевые машины пехоты (БМП) Marder, отмечается в заявлении.

Украинский президент ранее подтвердил, что провел телефонный разговор с Шольцем. «Поблагодарил за мощный оборонный пакет, в частности, за несколько «Мардеров» и батарею Patriot. Обсудили дальнейшее сотрудничество по усилению украинской армии», — написал он в своем телеграм-канале.

Шольц и президент США Джо Байден договорились поставить Украине еще одну партию вооружения 5 января. Вашингтон передаст БМП Bradley, а Берлин — БМП Marder и ЗРК Patriot.

Российское посольство в Берлине назвало решение Германии поставить БМП Киеву пересечением морального рубежа, которое выглядит особенно цинично накануне Рождества и на фоне объявленного Россией временного режима прекращения огня. В диппредставительстве предупредили, что это «самым негативным образом отразится на состоянии российско-германских отношений».

Россия 5 января бъявила режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Украинская сторона предложение отвергла.