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Германия отказалась вести переговоры с Польшей по военным репарациям

Германия отказалась вести переговоры с Польшей по репарациям за Вторую мировую войну

МИД Германии ответил отказом от переговоров на ноту польского дипведомства о выплате репараций. Ответная нота поступила в МИД Польши 3 января, говорится в сообщении на сайте дипведомства.

По мнению правительства Германии, вопрос о репарациях и компенсации за военные потери остается закрытым, и правительство ФРГ не намерено вести переговоры по этому вопросу», — сказано в публикации.

Тем не менее, заявляет польский МИД, правительство Польши продолжит усилия по «урегулированию дебиторской задолженности, возникшей в результате германской агрессии и оккупации в 1939-1945 годах».

В следующем сообщении МИД Польши рассказал, что Варшава обратилась за поддержкой в этом вопросе в ООН. «Польша надеется, что правительство Германии должным образом отреагирует на польские требования. Федеративная Республика Германия, которая является членом ООН с 1973 года, должна принять системные меры для компенсации потерь, понесенных Польшей от Германии. Мы с нетерпением ожидаем дебатов в ООН, чтобы привлечь внимание международного сообщества к нерешенной проблеме после окончания войны», — говорится в публикации.

Несмотря на то что немецкие власти признают ответственность за Вторую мировую войну, они неоднократно отказывали Польше в репарациях, ссылаясь на резолюцию польского сейма от 1953 года. В том документе Варшава заявляла, что ФРГ исполнила все обязательства по компенсации ущерба. Кроме того, в 1991 году Берлин выплатил еще €1,3 млрд в рамках соглашения о добрососедстве.

Польша направила Германии ноту о репарациях в начале октября прошлого года. До этого глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Варшава потребует от Берлина 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) репараций за ущерб, понесенный во Второй мировой войне. По его словам, сумма подсчитана «самым консервативным методом» и могла бы быть и больше.

В то же время Качиньский допускал, что может не дожить до получения репараций от Германии. «Я, возможно, не доживу до этого, но когда-нибудь надо начать», — сказал 73-летний политик.

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Польский сейм в середине сентября 2022-го принял резолюцию о выплате репараций, в которой призвал немецкое правительство «безоговорочно взять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность за весь вред, причиненный Польше и ее гражданам в результате развязанной Третьим германским рейхом Второй мировой войны».

На следующий день после того, как польский МИД направил ноту о репарациях Германии, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок назвала этот вопрос «закрытым». Во время пресс-конференции с польским коллегой Збигневом Рау она отметила, что Германия несет свою «историческую ответственность без каких-либо «но» и «если», но при создании Евросоюза были созданы правовые основы, позволившие с юридической точки зрения решить вопрос о репарациях».

Теги
Польша Германия репарации ООН Вторая мировая война
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