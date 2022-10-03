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Польша подписала ноту к Германии с требованием репараций

Глава МИД Польши Рау подписал дипломатическую ноту о выплате Германией репараций
Польская сторона требует возместить ей ущерб, причиненный в результате агрессии и немецкой оккупации в 1939–1945 годах. Страна оценивает его в $1,532 трлн
Збигнев Рау
Збигнев Рау (Фото: Sebastian Indra / MSZ_RP / Twitter)

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал дипломатическую ноту о выплате Германией репараций, сообщает МИД республики в Twitter.

«Министр Збигнев Рау сегодня парафировал дипломатическую ноту на имя Министерства иностранных дел ФРГ», — говорится в сообщении.

Варшава требует «возмещения ущерба, причиненного стране в результате агрессии и немецкой оккупации в 1939–1945 годах». Ноту передадут в немецкий МИД. Польша оценивает ущерб примерно в $1,5 трлн.

По словам главы польского МИДа, которые приводит Polsat News, урегулирование вопроса об агрессии и немецкой оккупации должно включать, в частности, возмещение Германией материального и нематериального ущерба, причиненного польскому государству. Немецкие власти должны принять «эффективные меры», чтобы представить своим гражданам «правдивую картину войны и ее последствий — в частности, вреда и ущерба, причиненного полякам и их стране». Кроме того, Варшава настаивает на сотрудничестве с Берлином должным образом по увековечиванию памяти польских жертв Второй мировой войны.

«Урегулирование этих вопросов позволит польско-германским отношениям основываться на справедливости и правде, приведет к закрытию болезненных страниц в прошлом и обеспечит дальнейшее развитие двусторонних отношений в духе добрососедства и дружеского сотрудничества», — считает Рау.

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Фото:Zuma / ТАСС

О намерении Польши послать Германии дипломатическую ноту с требованием репараций за годы Второй мировой войны в начале сентября заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий. По его словам, Германия должна возместить стране ущерб из-за «чувства несправедливости».

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Несмотря на то что немецкие власти признают ответственность за Вторую мировую войну, они неоднократно отказывали Польше в репарациях, ссылаясь на резолюцию польского сейма от 1953 года. В том документе Варшава заявляла, что ФРГ исполнила все обязательства по компенсации ущерба. Кроме того, в 1991 году Берлин выплатил еще €1,3 млрд в рамках соглашения о добрососедстве.

Позднее польский сейм принял резолюцию о выплате репараций, в которой призвал немецкое правительство «безоговорочно взять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность за весь вред, причиненный Польше и ее гражданам в результате развязанной Третьим германским рейхом Второй мировой войны».

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Елена Чернышова
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