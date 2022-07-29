Качиньский заявил, что может не дожить до получения репараций от Германии

Прежде чем Польша добьется репараций от Германии, может смениться целое поколение, заявил Качиньский. В ФРГ вопрос о репарациях считают урегулированным

Ярослав Качиньский (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что может не дожить до получения от Германии военных репараций. Об этом он сказал в интервью агентству PAP.

Качиньский напомнил, что 1 сентября Польша представит доклад о потерях во время Второй мировой войны и назовет сумму репараций, которую требует от Германии. По его словам, после публикации доклада будут приняты дальнейшие шаги — «в правильном порядке и в соответствии с определенным планом».

«Это будет большая операция. Я надеюсь, что со временем она принесет результаты, хотя понимаю, что это долгий срок, возможно, даже целое поколение пройдет. Я, возможно, не доживу до этого, но когда-нибудь надо начать», — сказал глава «Права и справедливости».

По его словам, Польше нельзя отказываться от своих требований. «Нет никаких причин для того, чтобы мы постоянно считали себя теми, с кем можно обращаться хуже других», — заявил Качиньский.

В последние месяцы он не раз поднимал вопрос о репарациях со стороны Германии. Natemat отмечал, что политики из «Права и справедливости» стали чаще говорить о репарациях на фоне приближения очередных парламентских выборов в Польше, которые пройдут осенью 2023 года.

В 2017 году специальная комиссия польского сейма по репарациям оценила нанесенный стране за годы Второй мировой войны ущерб от Германии в $48,8 млрд. Затем сумму не раз корректировали, в том числе с поправкой на изменившийся курс доллара, и она достигала и $850 млрд. В 2018 году в Польше решили, что объем ожидаемых репараций следует вновь пересчитать.

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Германия признает свою ответственность за разрушения в Польше, но заявляет, что вопрос о репарациях закрыт. Так, во время своего первого визита в Польшу в декабре 2021 года канцлер Германии Олаф Шольц назвал этот вопрос юридически урегулированным. В то же время он добавил, что Берлин «желает и впредь готов вносить очень и очень большие взносы в совместный бюджет Евросоюза», передает Focus.