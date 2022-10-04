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Глава МИД Германии назвала «закрытым» вопрос о выплате репараций Польше

Глава МИД Германии Бербок о репарациях Польше: этот вопрос для Германии закрыт
Анналена Бэрбок
Анналена Бэрбок (Фото: Christoph Soeder / dpa / Global Look Press)

Вопрос о выплате Германией репараций Польше за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, «закрыт», заявила глава немецкого МИДа Анналена Бербок во время пресс-конференции со своим польским коллегой Збигневом Рау, пишет Der Spiegel.

Накануне, 3 октября, Рау парафировал дипломатическую ноту в адрес МИД ФРГ с требованием возместить ущерб, причиненный «в результате агрессии и немецкой оккупации в 1939–1945 годах». Страна оценила его примерно в $1,5 трлн.

Бербок отклонила требование. Она отметила, что Германия несет свою «историческую ответственность без каких-либо «но» и «если», но при создании Евросоюза были созданы правовые основы, позволившие с юридической точки зрения решить вопрос о репарациях».

Германия придерживается позиции, что Польша не имеет правовых оснований для требований о репарациях. В частности, в Берлине ссылаются на резолюцию польского сейма от 1953 года, в которой Варшава заявила об исполнении ФРГ всех обязательств по компенсации ущерба. Кроме того, в 1991 году Берлин выплатил еще €1,3 млрд в рамках соглашения о добрососедстве.

Польша настаивает, что без выплат репараций между странами сохранится «чувство несправедливости».

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Фото:Вячеслав Мадиевский / Keystone Press Agency / Global Look Press

В сентябре польский президент Анджей Дуда заявил, что Польше следует потребовать репарации не только от Германии, но и от России. Кремль счел эти заявления «политическим экстремизмом». В Государственной думе в словах Дуды увидели попытку «реабилитации нацизма».

Теги
Польша Германия репарации Вторая мировая война
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