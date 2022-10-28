Польша пообещала оценить ущерб от действий СССР вслед за репарациями ФРГ

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Варшава подготовит отчет о военном ущербе, «понесенном из-за СССР» в период Второй мировой войны. Об этом говорится в заявлении МИД Польши, в котором перечисляются требования за ущерб к Германии.

«Подсчет военных потерь, понесенных из-за СССР, будет подготовлен на основе исследований, аналогичных тем, которые привели к составлению отчета об ущербе, причиненном Польше в результате немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны 1939-1945 годов», — говорится в заявлении.

Что касается требований к Германии, польский МИД указал в их числе «возмещение материальных и нематериальных убытков в размере 6 трлн 220 млрд 609 млн злотых (около $1,3 трлн), компенсации жертвам немецкой агрессии и оккупации и членам их семей причиненного им ущерба и вреда». Кроме того, Варшава требует принятия в Германии системных мер для возвращения культурных ценностей, «похищенных из Польши».

Материал дополняется.