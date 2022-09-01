В Польше назвали новую требуемую сумму репараций от Германии

Репарации на сумму около $1,3 трлн «никоим образом не обременят» Германию и являются для ее экономики подъемной суммой, считает глава правящей партии Польши. Ранее Варшава называла суммы в $850 млрд и $540 млрд

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша потребует от Германии 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) репараций за ущерб, понесенный во Второй мировой войне, заявил глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, передает Forsal.

«Сумма, которая была представлена как стоимость ущерба, — это 6 трлн 200 млрд злотых», — заявил Качиньский. По его словам, сумма подсчитана «самым консервативным методом» и могла бы быть и больше.

Политик также выразил мнение, что указанная сумма «полностью приемлема» для экономики Германии и «никоим образом не обременит» ее. Качиньский пояснил, что значительную часть суммы составляет «компенсация за гибель более 5,2 млн польских граждан».

По словам Качиньского, путь к получению репараций будет долгим, но Варшава добьется успеха.

Специальная комиссия польского сейма по репарациям в 2017 году оценила нанесенный стране за годы Второй мировой войны ущерб от Германии в $48,8 млрд. Однако в марте 2018 года требуемую сумму выплат увеличили в несколько раз — она достигла $850 млрд. Спустя 20 дней Варшава снизила ее до $543 млрд.

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В октябре того же года польские власти заявили , что пересчитают сумму репараций «по новой технологии». Несмотря на то что немецкие власти признают ответственность за Вторую мировую войну, они неоднократно отказывали Польше в репарациях, ссылаясь на резолюцию польского сейма от 1953 года. В том документе Варшава заявляла, что ФРГ исполнила все обязательства по компенсации ущерба. Кроме того, в 1991-м Берлин выплатил еще €1,3 млрд в рамках соглашения о добрососедстве.

Польский министр обороны Мариуш Блащак в 2019-м говорил, что решение сейма в 1953-м не было суверенным, и обвинил в отсутствии компенсаций Россию.

В начале июля 2022 года Качиньский заявил, что Польша скоро будет вправе «ударить кулаком по столу» в вопросе репараций от Германии. В конце месяца политик не исключил, что может не дожить до получения репараций от Германии. «Я, возможно, не доживу до этого, но когда-нибудь надо начать», — сказал 73-летний Качиньский.