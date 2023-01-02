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На священника УПЦ напали с ножом в Виннице

На священника Украинской православной церкви напали с ножом в Виннице
Фото: Винницкая епархия УПЦ
Фото: Винницкая епархия УПЦ

На протоиерея Украинской православной церкви Московского патриархата Антония Ковтонюка напали с ножом в Покровском храме в Виннице, сообщила пресс-служба Винницкой епархии.

Утром в храм вошел неизвестный мужчина и начал переворачивать утварь. Настоятель храма Ковтонюк сделал ему замечание. В ответ мужчина достал нож и порезал священнику горло.

На место прибыла полиция. Нападавший отказался сдаться, поэтому полицейские применили оружие. Мужчина задержан.

Протоиерея прооперировали, он находится в реанимации одной из больниц Винницы.

На Украине существует Украинская православная церковь, которая формально подчиняется Русской православной церкви (РПЦ), и Православная церковь Украины, независимая от Московского патриарха. Под эгидой ПЦУ объединились две из трех существовавших прежде на Украине православные церкви: Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь.

В октябре, ноябре и декабре 2022 года Служба безопасности Украины (СБУ) проводила обыски в помещениях, принадлежащих УПЦ. Цель мероприятий — «выявление и противодействие подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде». Возбуждено более 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

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Обыски проводили в числе прочих у винницкого митрополита Ионафана, правящего архиерея Тульчинской епархии УПЦ. СБУ считает, что священнослужитель «поддерживал политику Кремля и одобрял действия России».

27 сентября участники собора Украинской православной церкви объявили о ее «полной самостоятельности и независимости» от Московского патриархата. Они осудили военные действия на Украине как нарушение Божьей заповеди «Не убий!» и выразили несогласие с позицией патриарха Кирилла.

Теги
УПЦ Украинская православная церковь нападение Винница
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