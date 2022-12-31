В Киеве разрисовали самый большой памятник Пушкину на Украине

В Киеве разрисовали самый большой памятник Пушкину на Украине

Неизвестные разрисовали красной и желтой краской самый большой на Украине памятник Александру Пушкину — в парке имени поэта в киевском районе Шулявка, передает «Страна».

В телеграм-канале издания опубликована фотография разрисованного памятника. На ней видно, что на постаменте появились надписи «снеси», «памятник культурной экспансии» и «палач».

Летом украинское Минкультуры инициировало создание специального Совета по вопросам дерусификации, декоммунизации и деколонизации, который займется координацией «демонтажа или переноса памятников и других объектов советского прошлого».

Так, памятники и бюсты Пушкина демонтировали в Харькове, Житомире, Днепре, Черновцах. В селе Александровка Одесской области улицу и переулок Александра Пушкина решили переименовать в честь «защитников Украины».