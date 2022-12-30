В центральной и восточной части Украины объявили воздушную тревогу

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Сирены воздушной тревоги звучат в центральных и восточных регионах Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, с 12:50 (13:50 мск). Это следует из данных карты воздушных тревог.

Воздушная тревога на Украине звучит регулярно с 10 октября, когда Россия начала наносить ракетные удары по украинским объектам военного управления и энергетики. Последний такой удар был нанесен 29 декабря, сообщили в Минобороны России. В ведомстве заявили, что цель удара была достигнута, «все назначенные объекты поражены». В результате удара были остановлены производство и ремонт военной техники и прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов страны, отмечается в сводке Минобороны.

Президент России Владимир Путин называл удары по украинской инфраструктуре ответом на действия Киева, в том числе на теракт на Крымском мосту. Президент Украины Владимир Зеленский отрицал причастность Киева ко взрыву на мосту.

После массированных ударов на Украине начались проблемы с тепло-, водо- и электроснабжением. Первый замминистра внутренних дел страны Евгений Енин 27 декабря сообщил о поражении 702 объектов критической инфраструктуры, в том числе электроподстанций, газопроводов и мостов. Всего ударами было разрушено более 35 тыс. объектов.