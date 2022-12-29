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В Киеве, Львове и Харькове прогремела серия взрывов

В Киеве, Львове и Харькове прогремела серия взрывов после ракетных ударов
В крупных городах Украины прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги по всей территории страны
Виды Киева
Виды Киева (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

Утром в четверг 29 декабря по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. ВВС Украины сообщили о ракетном ударе по стране. О масштабной воздушной тревоге и работе систем противовоздушной обороны на Украине также заявил советник главы президентского офиса Алексей Арестович.

В Киеве и области слышны звуки взрывов, передает УНИАН. Администрация украинской столицы сообщила о работе ПВО. Позднее мэр города Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе. Он предупредил, что в украинской столице могут быть перебои со светом. «Зарядите телефоны и другие устройства. Сделайте запас воды», — написал Кличко в своем телеграм-канале.

Позже в администрации Киева сообщили, что повреждения получили два частных дома в Дарницком районе города, на которые упали обломки ракет, а также промышленное предприятие в Голосеевском и детская площадка в Печерском районах. Информация о пострадавших уточняется.

Кличко сообщил, что обломки одной из сбитых ракет упали на центр города и попали в автомобиль. 

В Киевской области работает ПВО, заявил глава региона Алексей Кулеба. 

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов в Слободском районе. В городе остановило работу метро. Глава областной администрации Олег Синегубов заявил, что целью атаки были объекты критической инфраструктуры.

«Во Львове слышны взрывы. Оставайтесь в укрытиях!» — сообщил мэр города Андрей Садовой. В городе работает ПВО, рассказал глава Львовской области Максим Козицкий.

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Позже Садовый сообщил, что большая часть города осталась без света, электротранспорт остановлен, могут быть перебои с водой.

Глава Николаевской области Виталий Ким сообщил о нескольких сбитых ракетах. При этом «Николаевоблэнерго» сообщило о возможных аварийных отключениях электроэнергии.

Глава администрации Одесской области Максим Марченко сообщил, что в регионе есть прилет по объекту энергетики. По его словам, в области идут экстренные отключения.

Представитель областной администрации заявил, что над Сумской областью сбита ракета. 

О работе ПВО сообщили власти Житомирской и Хмельницкой областей.

Россия наносит удары по объектам военного управления и энергетики Украины с 10 октября. Президент Владимир Путин объяснял это ответом на действия Киева, в том числе на теракт на Крымском мосту, в организации которого он обвинил украинские спецслужбы. Киев свою причастность отрицает

Последний удар по энергетическим объектам на Украине российские силы, согласно сводкам Минобороны России, нанесли 16 декабря. После этих ударов на Украине наблюдались проблемы с тепло- и электроснабжением, а также с подачей воды, говорил президент страны Владимир Зеленский.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
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