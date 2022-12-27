Первый замглавы МВД Украины сообщил о поражении более 700 критических объектов

В МВД Украины сообщили о поражении более 700 критических объектов

Поврежденными оказались 702 объекта критической инфраструктуры, в том числе газопроводы, электроподстанции, мосты, уточнил первый замглавы ведомства Евгений Енин

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

На Украине поражено более 700 объектов критической инфраструктуры, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телеканала «Рада».

«В целом по Украине по состоянию на данный момент имеем информацию о более чем 35 тыс. разрушенных объектов в результате российских атак, из почти 30 тыс. зафиксированных обстрелов <...> поражено 702 объекта критической инфраструктуры — речь идет о газопроводах, электроподстанциях, мостах и прочем», — сказал Енин.

С начала октября украинские власти неоднократно сообщали о ракетных ударах по объектам инфраструктуры страны, в стране регулярно объявляется воздушная тревога. В Минобороны России заявляли, что военные наносят удары по энергетической инфраструктуре и объектам военного управления. Президент Владимир Путин объяснял обстрелы ответом на теракт на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи, ведущих к Курской АЭС. Киев отрицал причастность к взрыву на мосту. Последний раз российские военные наносили удар по украинским энергообъектам 16 декабря, о чем на следующий день отчиталось Минобороны.

Из-за обстрелов в украинских городах возникают перебои с электричеством, электроэнергию подают по графику. Ситуация с электроснабжением остается критической в Киевской области: 80% региона остается без света, говорил глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба.

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с американским коллегой Джо Байденом сообщил об уничтожении 50% энергетической инфраструктуры страны. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупреждал, что стране всю зиму придется жить в условиях дефицита электроэнергии.