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Кличко сообщил о 40% жителей Киева без света

Мэр Киева Кличко сообщил о 40% жителей столицы без света
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

После ударов около 40% жителей Киева остались без электричества, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в телеграм-канале.

По его словам, это связано "с необходимыми мерами безопасности, предпринимаемыми энергетиками во время воздушной тревоги». Мэр отметил, что ведется работа над восстановлением электроснабжения.

Тепло и водоснабжение есть почти во всех домах города, кроме тех, где отсутствует энергоснабжение, от которого зависит работа котельных, пояснил Кличко. 

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Теги
Киев Украина Виталий Кличко отключение электричества выключение света
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