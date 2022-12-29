Кличко сообщил о 40% жителей Киева без света

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После ударов около 40% жителей Киева остались без электричества, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в телеграм-канале.

По его словам, это связано "с необходимыми мерами безопасности, предпринимаемыми энергетиками во время воздушной тревоги». Мэр отметил, что ведется работа над восстановлением электроснабжения.

Тепло и водоснабжение есть почти во всех домах города, кроме тех, где отсутствует энергоснабжение, от которого зависит работа котельных, пояснил Кличко.

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