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В Одессе и Львове сообщили об отключениях света после ударов

Власти Одессы и Львова сообщили об отключениях электричества после ракетных ударов
Фото: Mykola Tys / Global Look Press
Фото: Mykola Tys / Global Look Press

Большая часть Львова на фоне сообщений о взрывах и ракетных ударах на Украине осталась без света, рассказал в своем телеграм-канале мэр города Андрей Садовой.

«90% города — без света. Ждем дополнительную информацию от энергетиков. Трамваи и троллейбусы по городу не курсируют», — сообщил он.

Садовой также предупредил о возможных перебоях с водоснабжением и сообщил о переходе объектов критической инфраструктуры на дизель-генераторы.

«Из-за угрозы ракетной атаки в Одесской области вводятся экстренные отключения», — говорится на сайте областной администрации.

О возможных перебоях со светом в Киеве предупредил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Он посоветовал жителям зарядить телефоны и запастись водой.

В Харькове остановилось метро, рассказал мэр города Игорь Терехов.

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