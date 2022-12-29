В Одессе и Львове сообщили об отключениях света после ударов
Большая часть Львова на фоне сообщений о взрывах и ракетных ударах на Украине осталась без света, рассказал в своем телеграм-канале мэр города Андрей Садовой.
«90% города — без света. Ждем дополнительную информацию от энергетиков. Трамваи и троллейбусы по городу не курсируют», — сообщил он.
Садовой также предупредил о возможных перебоях с водоснабжением и сообщил о переходе объектов критической инфраструктуры на дизель-генераторы.
«Из-за угрозы ракетной атаки в Одесской области вводятся экстренные отключения», — говорится на сайте областной администрации.
О возможных перебоях со светом в Киеве предупредил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Он посоветовал жителям зарядить телефоны и запастись водой.
В Харькове остановилось метро, рассказал мэр города Игорь Терехов.
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