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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Армения решила через ООН обязать Баку разблокировать Лачинский коридор

Армения обратилась в ООН, чтобы обязать Азербайджан разблокировать Лачинский коридор
Лачинский коридор в Нагорном Карабахе
Лачинский коридор в Нагорном Карабахе (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

Армения обратилась в Международный суд ООН, чтобы обязать Азербайджан разблокировать Лачинский коридор — единственную дорогу, соединяющую Армению и Нагорный Карабах. Об этом сообщается на сайте суда.

Ереван утверждает, что «12 декабря 2022 года Азербайджан организовал блокаду единственной дороги, соединяющей 120 тыс. этнических армян в Нагорном Карабахе с внешним миром, тем самым лишив всех и все возможности попасть [в Нагорный Карабах] и выехать [оттуда]». В Ереване отметили, что на дату подачи запроса в суд дорога не разблокирована и «нет никаких признаков», что ее освободят в ближайшее время.

Армения попросила ООН в соответствии с положениями Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации обязать Азербайджан прекратить организацию и поддержку «якобы протестующих», заблокировавших Лачинский коридор, и обеспечить свободное передвижение всех лиц, транспортных средств и грузов по дороге в обоих направлениях.

Ранее обеспечить безопасный проход через Лачинский коридор от Азербайджана потребовал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). По просьбе Еревана он обязал Баку создать условия для передвижения тяжелобольных людей, нуждающихся в медицинской помощи в Армении, а также оставшихся без крова или средств к существованию.

Армянский МИД обвиняет в перекрытии Лачинского коридора группу неизвестных из Азербайджана, представившихся экоактивистами. В Баку заявили, что коридор заблокировал «миротворческий контингент России, временно дислоцированный на территории Азербайджана».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил российских миротворцев в невыполнении обязательств по контролю за дорогой. Он заявил, что, если Россия не может обеспечить стабильность и безопасность в Нагорном Карабахе, она должна поднять в Совете безопасности ООН вопрос наделения своих миротворцев мандатом организации, или в регион должен быть отправлен многонациональный миротворческий контингент.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал упреки в адрес российских миротворцев необоснованными. Официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала, что миротворцы делают «все возможное для урегулирования обстановки». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указывал, что для привлечения международных миротворцев нужно согласие обеих сторон конфликта — и Армении, и Азербайджана.

Теги
ООН Армения Азербайджан суд Лачинский коридор Нагорный Карабах
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