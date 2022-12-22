ЕСПЧ решил, что Баку должен обеспечить движение через Лачинский коридор

Европейский суд по правам человека принял решение ввести временную меру и потребовал от Азербайджана обеспечить безопасный проход через Лачинский коридор, связывающий Армению и Нагорный Карабах, следует из заявления, опубликованного на сайте ЕСПЧ.

«Суд постановил <...> указать правительству Азербайджана <...> принять все меры, которые находятся в пределах их юрисдикции, для обеспечения безопасного прохода через Лачинский коридор тяжелобольным лицам, нуждающимся в медицинской помощи в Армении, и другим лицам, оказавшимся на дороге без крова или средств к существованию», — говорится в решении суда.

Лачинский коридор расположен в Лачинском районе Азербайджана. Он представляет собой шестикилометровую трассу, которая соединяет Армению и Нагорный Карабах.

12 декабря МИД Армении сообщил, что группа неизвестных из Азербайджана, представившихся экоактивистами, заблокировала Лачинский коридор. Активисты, перекрывшие дорогу, заявили, что пришли добиваться прекращения эксплуатации природных ресурсов Нагорного Карабаха, и требовали допустить на рудник, расположенный в этом районе, чиновников из министерств экономики и экологии Азербайджана.

На следующий день Совет безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) после блокировки коридора обратился к командованию российских миротворцев. Российское Минобороны позже заявило, что ведет переговоры с представителями Азербайджана о возобновлении движения гражданского автомобильного транспорта по Лачинскому коридору.

В тот же день МИД Азербайджана отверг обвинения Армении и заявил, что Лачинский коридор был перекрыт «не азербайджанскими протестующими, а миротворческим контингентом Российской Федерации, временно дислоцированным на территории Азербайджана». «Азербайджанская сторона готова удовлетворить гуманитарные потребности всех местных жителей и претензии Армении не имеют под собой никаких оснований», — добавили в ведомстве.