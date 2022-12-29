В Кремле пообещали продолжать усилия по урегулированию в Карабахе
Дмитрий Песков: Россия продолжит усилия по урегулированию ситуации в Лачинском коридоре
Лачинский коридор в Нагорном Карабахе
Российская сторона будет продолжать предпринимать усилия для урегулирования ситуации в Лачинском коридоре, соединяющем Армению и Нагорный Карабах, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Он подчеркнул, что тема блокировки Лачинского коридора детально обсуждалась на встрече лидеров стран СНГ. которая прошла в Петербурге 26-27 декабря. «Разговоры будут продолжаться», а Россия будет далее прилагать свои посреднические усилия, заверил он.
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