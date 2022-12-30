«РИА Новости» узнало о задержании в ЛНР передававшей данные Киеву женщины

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Подписка на РБК Pro — лучший подарок
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 76,08 (+0,42) Инвестиции, 29 дек, 19:52
Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 71,98 (+0,65) Инвестиции, 29 дек, 19:52
Гуцериев заявил о невозможности возвращения бизнеса к старым временам Бизнес, 09:05
Чему учиться в новом году: выбираем курс. Тест РБК и Edutoria, 09:04
«Теперь судьба российской экономики зависит только от самой России» Мнение, 09:00
Бывший президент Польши заявил о приближении мира к третьей мировой Политика, 08:49
Почему Джордж Сорос и Билл Гейтс инвестируют в термоядерный синтез Pro, 08:41
Как перейти на российское программное обеспечение и оборудование РБК и Tegrus, 08:30
Что будет с вкладами в 2023-м: прогноз по ставкам и изменения в законах Инвестиции, 08:30
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
Как Москва совершенствует онкологическую помощь Город, 08:30
«РИА Новости» узнало о задержании в ЛНР передававшей данные Киеву женщины Политика, 08:27
Лучшие голы Пеле. Видео Спорт, 08:15
Российские дипломаты цветами поздравили Ким Чен Ына с Новым годом Политика, 08:15
Икона Бразилии и рыцарь-командор. Как Пеле стал «Королем футбола» Спорт, 08:05
Где найти небольшой фургон для бизнеса без проблем с запчастями РБК и Газ, 08:02
Продавцы билетов заявили о потере 30% популярных в России музыкантов Технологии и медиа, 08:00
Военная операция на Украине ,  
0 

«РИА Новости» узнало о задержании в ЛНР передававшей данные Киеву женщины

«РИА Новости»: в ЛНР задержали женщину, передававшую Киеву данные о движении армии
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Сотрудники российских спецслужб задержали жительницу города Сватово в Луганской народной республике (ЛНР) по подозрению в передаче Киеву данных о передвижении российских военных и техники. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

«Спецслужбами в ЛНР задержана жительница Сватово, подозреваемая в передаче иностранной разведке сведений о передвижении войск и техники Вооруженных сил Российской Федерации», — сказал собеседник агентства.

Украинская сторона могла использовать данные, которые передавала эта женщина, для нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры в Сватово, добавил источник.

Город Сватово расположен к северу от Северодонецка и регулярно подвергается обстрелам. Российские военные установили контроль над ним 2 марта.

Ситуация в этом районе обострилась несколько месяцев назад. В конце октября агентство со ссылкой на источник писало, что российские военные занимаются укреплением линии обороны Сватово — Кременная бетонными пирамидами и противотанковыми ежами. Через несколько дней представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что российские военные отбили попытку вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться к дороге Сватово — Кременная. Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев также сообщал об ожесточенных боях в Кременной и Сватово.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил 25 декабря со ссылкой на данные разведки, что украинская сторона перебросила под Сватово подкрепление.

Читайте на РБК Pro
Стоит ли в 2023 году покупать подешевевшие китайские акции
Мир меняется надолго и всерьез: к чему готовиться финансовым директорам
Открыть ИТ-компанию в Узбекистане можно за один день. Как это сделать
Что значат изменения в списках «черных» и «белых» стран-юрисдикций

Президент Украины Владимир Зеленский спустя два дня назвал ситуацию в Донбассе, в том числе в направлении Кременной, тяжелой и мучительной для украинских войск.

Теги
ЛНР задержание шпионаж секретные данные передача данных
Материалы по теме
«РИА Новости» узнало о поимке в ЛНР готовившего теракты экс-члена «Азова»
Политика
ФСБ заявила о задержании в Херсонской области агента украинских спецслужб
Политика
РИА узнало о задержании жительницы Херсонщины за передачу данных Киеву
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter