«РИА Новости» узнало о задержании в ЛНР передававшей данные Киеву женщины

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Сотрудники российских спецслужб задержали жительницу города Сватово в Луганской народной республике (ЛНР) по подозрению в передаче Киеву данных о передвижении российских военных и техники. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

«Спецслужбами в ЛНР задержана жительница Сватово, подозреваемая в передаче иностранной разведке сведений о передвижении войск и техники Вооруженных сил Российской Федерации», — сказал собеседник агентства.

Украинская сторона могла использовать данные, которые передавала эта женщина, для нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры в Сватово, добавил источник.

Город Сватово расположен к северу от Северодонецка и регулярно подвергается обстрелам. Российские военные установили контроль над ним 2 марта.

Ситуация в этом районе обострилась несколько месяцев назад. В конце октября агентство со ссылкой на источник писало, что российские военные занимаются укреплением линии обороны Сватово — Кременная бетонными пирамидами и противотанковыми ежами. Через несколько дней представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что российские военные отбили попытку вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться к дороге Сватово — Кременная. Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев также сообщал об ожесточенных боях в Кременной и Сватово.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил 25 декабря со ссылкой на данные разведки, что украинская сторона перебросила под Сватово подкрепление.

Президент Украины Владимир Зеленский спустя два дня назвал ситуацию в Донбассе, в том числе в направлении Кременной, тяжелой и мучительной для украинских войск.