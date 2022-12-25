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В ЛНР сообщили о переброске украинских сил под Сватово

Украинские вооруженные силы перебросили подкрепление под Сватово, они несут высокие потери. Об этом в интервью ТАСС сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

«В направлении населенного пункта Сватово отмечена переброска дополнительных сил и средств вооруженных формирований Украины», — сказал он.

По словам Марочко, украинские войска были вынуждены пойти на этот шаг из-за высоких безвозвозвратных и санитарных потерь и неэффективности огневых средств.

О переброске украинских войск под Сватово в начале декабря сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Тогда же он сообщил о большом количестве украинских сил под Кременной. Как заявил Пушилин, количество не всегда превращается в качественную составляющую успешного проведения операции.

Сватово и Кременная находятся к северу от Северодонецка. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам из РСЗО HIMARS.

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