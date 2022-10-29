В ЛНР сообщили, что военные отбили попытку наступления ВСУ у Кременной

Российские военные отбили попытку ВС Украины прорваться к дороге Сватово — Кременная в Северодонецком районе ЛНР. Об этом сообщил представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник.

«Тактика просачивания была отброшена, в сторону Краснопоповки от Невского двинулись плотным строем», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, российские военные отследили скопление вражеских сил и нанесли жесткий удар сначала артиллерией, а затем — тяжелой огнеметной системой «Солнцепек».

В результате, ВСУ не удалось достичь цели, украинские военные понесли «огромные потери», рассказал Мирошник. «Фронт немного отодвинулся в сторону вражеских позиций», — добавил он.

Ранее, 26 октября, помощник главы МВД республики Виталий Киселев заявил, что самые ожесточенные бои с ВСУ в ЛНР идут в районе городов Кременная и Сватово.

Он рассказал, что, если бы украинская сторона завладела высотой в районе Сватово, это привело бы к большим потерям для российской армии — как территориальным, так и личного состава.

За день до этого Киселев сообщал, что российская армия нанесла вблизи Кременной и Сватово «сокрушительный удар по наемническим войскам».

По данным источника «РИА Новости», в начале этой недели на линии обороны Сватово — Кременная устанавливали невзрывные заграждения, бетонные пирамиды и противотанковые ежи.

