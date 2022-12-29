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ФСБ заявила о задержании в Херсонской области агента украинских спецслужб

ФСБ: в Херсонской области задержан украинский агент, передававший данные об армии России

ФСБ заявила о задержании в Херсонской области агента украинских спецслужб
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ФСБ задержала в Херсонской области агента украинских спецслужб, сообщили РБК в Центре общественных связей ведомства.

По данным службы, агент передавал украинским спецслужбам сведения о численности подразделений Вооруженных сил России и маршрутах их перемещения для корректировки артиллерийских и ракетных ударов по позициям российской армии.

Собранные данные он присылал кадровому сотруднику СБУ через WhatsApp.

Следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбудил в отношении 54-летнего гражданина Украины уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК). Его заключили под стражу.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Херсонской области восьми подозреваемых в пособничестве ВСУ. Как утверждают в ведомстве, они действовали в качестве членов диверсионно-разведывательных групп или наблюдателей и корректировщиков. Правоохранители изъяли 324 единицы оружия из незаконного оборота, около 1150 снарядов и мин, 533 взрывателя и более 112 тыс. патронов.

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Херсонская область вошла в состав России в конце сентября по итогам референдумов, которые прошли на подконтрольных Москве территориях региона. Аналогичные референдумы прошли в Запорожской области, а также в ЛНР и ДНР.

9 ноября министр обороны Сергей Шойгу объявил о решении отвести российские силы из Херсона на левый берег. По мнению командующего группировкой российских войск в зоне спецоперации Сергея Суровикина, оборона правого берега Днепра бесперспективна из-за «ограниченности» района.

11 ноября Минобороны завершило переброску войск на левый берег, а президент Украины Владимир Зеленский в тот же день объявил, что в Херсон вошел украинский спецназ, а остальные войска находятся «на подступах к городу». Через три дня сам Зеленский посетил город.

Теги
ФСБ Херсонская область Украина украинские спецслужбы
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