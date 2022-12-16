В ЛНР сообщили об обстреле города Сватово и села Лантратовка

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Город Сватово в Луганской народной республике (ЛНР) подвергся обстрелу, предположительно, из 155-миллиметровых орудий, сообщил в телеграм-канале офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По предварительным данным, есть жертвы среди гражданского населения.

Марочко также написал, что село Лантратовка попало под обстрел. По предварительной информации, «есть большое количество жертв и пострадавших среди гражданских».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, при обстреле Лантратовки погибли восемь человек, 23 получили ранения

В результате обстрела разрушено одно из зданий. Собеседник агентства не исключил, что под завалами могут находиться люди.

По данным представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), украинские войска обстреляли Лантратовку в 4:10 из реактивных систем залпового огня HIMARS, было выпущено три ракеты.

Кроме того, ночью под обстрел попал город Стаханов, украинские военные выпустили по нему десять ракет из РСЗО M142 HIMARS. В результате один человек был ранен, а также повреждено 72 жилых дома, три детских сада, школа, более 20 административных, производственных и торговых объектов.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД ЛНР.