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«РИА Новости» узнало об укреплении линии обороны Сватово-Кременная в ЛНР

«РИА Новости»: российские военные укрепляют линию обороны Сватово — Кременная в ЛНР

Российские военные укрепляют линию обороны Сватово — Кременная в Луганской народной республике, устанавливая танковые заграждения, передает «РИА Новости».

«Устанавливаем невзрывные заграждения на предполагаемом участке дороги относительно противника. Устанавливаются бетонные пирамиды. Если танк поедет в ночное время, он наезжает на него и встает, дальше он не сможет проехать», — рассказал собеседник агентства, добавив, что после этого участок дороги дополнительно закроют противотанковыми ежами.

Сватово расположено в Луганской области, в 50 км от Северодонецка. Город был взят под контроль российскими военными 2 марта. Кременная — город в Северодонецком районе Луганской области. Минобороны России отчиталось о взятии Кременной под контроль российских военных и сил ЛНР 21 апреля.

В начале октября представитель ЛНР Родион Мирошник сообщал об эвакуации социальных и медицинских учреждений в Кременной и Сватово. Характеризуя обстановку в Кременной, он рассказал, что в городе и поселках малолюдно, основные социальные учреждения эвакуированы.

Украинские военные вышли на этот рубеж после того, как в сентябре российские войска отошли из нескольких районов Харьковской области, объявив о перегруппировке в районах Балаклеи и Изюма.

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