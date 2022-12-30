ФТС сообщила о рекордном профиците внешней торговли по итогам года

ФТС: в 2022 году в России зафиксирован рекордный профицит по внешней торговле

Профицит внешней торговли РФ по итогам 2022 года будет рекордным, несмотря на сложный для экспорта энергоносителей декабрь. Об этом заявил первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.

«По стоимости внешнеторгового оборота мы уже обогнали прошлый год. В основном за счет объемов экспорта у нас, вероятно, будет рекордное положительное сальдо торгового баланса. Даже декабрь для энергоносителей общую картину уже не изменит», — заявил Давыдов.

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