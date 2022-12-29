Bloomberg сообщил о «самом низком» уровне экспорта газа из России в ЕС

Bloomberg: экспорт газа из России в ЕС сократился до «самого низкого уровня с начала века»

Сейчас газ идет в Европу только через один из пунктов пересечения границы России с Украиной и по одной из веток «Турецкого потока». На этом фоне «Газпром» решило наращивает поставки газа на азиатский рынок, пишет Bloomberg

Фото: Anatoly Maltsev / EPA / ТАСС

Экспорт российской компании «Газпром» на ключевые зарубежные рынки сократился почти в два раза в 2022 году, достигнув «самого низкого уровня с начала века», пишет Bloomberg.

Ссылаясь на слова гендиректора «Газпрома» Алексея Миллера, агентство привело данные, согласно которым компания направила более 100 млрд куб. м топлива в страны за пределами бывшего СССР, что на 46% меньше, чем в 2021 году.

По данным агентства, поставки «Газпрома» в ЕС, который был крупнейшим экспортным рынком для компании, сокращаются в течение нескольких месяцев, в том числе из-за отказа европейских стран платить за поставки газа в рублях.

Сейчас российский газ поступает в Европу только через один из пунктов пересечения российско-украинской границы и по ветке «Турецкого потока» через Турцию в Венгрию и Сербию, отмечает Bloomberg.

При этом, как уточнило агентство, «Газпром» постепенно наращивает поставки в Китай — ежедневные объемы в декабре превысили контрактные уровни, а в некоторые дни достигли рекордов.

Ранее, 26 декабря, вице-премьер России Александр Новак сообщил, что по итогам 2022 года экспорт российского газа снизится на четверть, а его добыча уменьшится на 12% по сравнению с 2021 годом.

«Это связано в первую очередь с остановкой работы экспортной инфраструктуры», — пояснил он.

По словам Новака, страны ЕС в этом году нарастили импорт российского СПГ: всего за 11 месяцев в регион импортировано 19,4 млрд куб. м, а в конце года этот показатель, как ожидается, достигнет 21 млрд куб. м.

ЕС 19 декабря согласовал потолок цен на газ на всех европейских хабах в размере €180 за мегаватт·час (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м). Ограничение начнет действовать 15 февраля 2023 года. Россия сочла потолок нарушением рыночного процесса ценообразования и заверил, что Москва примет ответные меры.