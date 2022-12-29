Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Подписка на РБК Pro — лучший подарок
Лента новостей
Курс евро на 29 декабря
EUR ЦБ: 75,66 (+1,48) Инвестиции, 28 дек, 16:10
Курс доллара на 29 декабря
USD ЦБ: 71,33 (+1,39) Инвестиции, 28 дек, 16:10
В перечень жизненно важных лекарств добавили препарат от острого лейкоза Общество, 01:05
США введут обязательный тест на COVID для прибывающих рейсами из Китая Общество, 00:56
Латвия решила сохранить визы сотрудникам лишенного лицензии «Дождя» Политика, 00:17
Bloomberg сообщил о «самом низком» уровне экспорта газа из России в ЕС Экономика, 00:16
В России утвердили федеральную программу дошкольного образования Общество, 28 дек, 23:40
IT, дизайн, личностный рост или искусство: куда пойти учиться. Тест РБК и Edutoria, 28 дек, 23:38
В Совфеде оценили идею Медведева запретить въезд «врагам общества» Политика, 28 дек, 23:26
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
Правительство продлило сертификаты летной годности зарубежных лайнеров Общество, 28 дек, 23:21
«Пожиратели жизни»: как прекратить бессмысленные занятия РБК и Газпромбанк, 28 дек, 23:15
ExxonMobil оспорила решение ЕС о налоге на сверхприбыль нефтекомпаний Экономика, 28 дек, 23:02
Что делает дом умным и как приборы общаются между собой РБК и Ростелеком, 28 дек, 22:52
Лавров сообщил об обещании Греции не передавать С-300 другим странам Политика, 28 дек, 22:35
Как учиться без наставников, оценок, лекций и расписания. Тест РБК и Школа 21, 28 дек, 22:29
Лавров заявил, что Россия не стремится к «ярким наступательным операциям» Политика, 28 дек, 22:07
Экономика ,  
0 

Bloomberg сообщил о «самом низком» уровне экспорта газа из России в ЕС

Bloomberg: экспорт газа из России в ЕС сократился до «самого низкого уровня с начала века»
Сейчас газ идет в Европу только через один из пунктов пересечения границы России с Украиной и по одной из веток «Турецкого потока». На этом фоне «Газпром» решило наращивает поставки газа на азиатский рынок, пишет Bloomberg
«Газпром» GAZP ₽162,43 -1% Купить
Фото: Anatoly Maltsev / EPA / ТАСС
Фото: Anatoly Maltsev / EPA / ТАСС

Экспорт российской компании «Газпром» на ключевые зарубежные рынки сократился почти в два раза в 2022 году, достигнув «самого низкого уровня с начала века», пишет Bloomberg.

Ссылаясь на слова гендиректора «Газпрома» Алексея Миллера, агентство привело данные, согласно которым компания направила более 100 млрд куб. м топлива в страны за пределами бывшего СССР, что на 46% меньше, чем в 2021 году.

По данным агентства, поставки «Газпрома» в ЕС, который был крупнейшим экспортным рынком для компании, сокращаются в течение нескольких месяцев, в том числе из-за отказа европейских стран платить за поставки газа в рублях.

Сейчас российский газ поступает в Европу только через один из пунктов пересечения российско-украинской границы и по ветке «Турецкого потока» через Турцию в Венгрию и Сербию, отмечает Bloomberg.

При этом, как уточнило агентство, «Газпром» постепенно наращивает поставки в Китай — ежедневные объемы в декабре превысили контрактные уровни, а в некоторые дни достигли рекордов.

Ранее, 26 декабря, вице-премьер России Александр Новак сообщил, что по итогам 2022 года экспорт российского газа снизится на четверть, а его добыча уменьшится на 12% по сравнению с 2021 годом.

Читайте на РБК Pro
Компания прячет сотрудника за статусом самозанятого: 10 сигналов для ФНС
Что ждет мир в 2023 году: рассказывают Маск, Безос, Даймон
50% россиян не оформляют налоговый вычет, хотя сделать это нетрудно
Что будет с курсом доллара к основным мировым валютам в 2023 году

«Это связано в первую очередь с остановкой работы экспортной инфраструктуры», — пояснил он.

По словам Новака, страны ЕС в этом году нарастили импорт российского СПГ: всего за 11 месяцев в регион импортировано 19,4 млрд куб. м, а в конце года этот показатель, как ожидается, достигнет 21 млрд куб. м.

ЕС 19 декабря согласовал потолок цен на газ на всех европейских хабах в размере €180 за мегаватт·час (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м). Ограничение начнет действовать 15 февраля 2023 года. Россия сочла потолок нарушением рыночного процесса ценообразования и заверил, что Москва примет ответные меры.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Россия Газпром ЕС экспорт газ
Материалы по теме
Миллер объявил о начале работы над проектом газового хаба в Турции
Экономика
Новак оценил потери газового экспорта в 2022 году
Бизнес
«Газпром» сообщил о новом рекорде поставок газа в Китай
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter