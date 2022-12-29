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WSJ сообщила о сокращении экспорта российской сырой нефти на 22%

WSJ: экспорт российской сырой нефти сократился на 22% в декабре
Снижение объемов экспорта российской сырой нефти может быть следствием слабого спроса в Китае и плохой погоды, отметили аналитики Kpler
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Экспорт российской сырой нефти сократился на 22% в декабре по сравнению со средним показателем за 11 месяцев 2022 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данным компании Kpler, занимающейся анализом сырьевых товаров.

По данным аналитиков компании, среднесуточный показатель морских поставок нефти из России в декабре сократился до 2,5 млн баррелей на фоне введения нефтяных санкций против страны.

Аналитик Kpler Мэтт Смит отметил, что за рамками санкционных ограничений осталась «небольшая группа покупателей российской нефти», включая Индию, Китай, Турцию и Болгарию.

«Зимняя погода также повлияла на поставки российской нефти в этом месяце. Поэтому снижение объемов экспорта может быть следствием слабого спроса в Китае и ненастной погоды, — добавил он.

Эмбарго на поставки российской нефти в Евросоюз и механизм ограничения цен на нефть из России в $60 за баррель вступили в силу 5 декабря. ЕС установил 45-дневный переходный период после даты введения потолка цен на нефть из России.

Евросоюз запретил также оказывать сопутствующие услуги — например, перевозить российскую нефть по морю третьим странам и страховать эти суда и грузы. В феврале также планируется ввести потолок цен на нефтепродукты российского происхождения, но его уровень пока не согласован.

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После этого президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введенный механизм потолка цен на российскую нефть. Из документа следует, что запрещаются поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».

Запрет на поставки нефти будет действовать 5 месяцев — с 1 февраля по 1 июля 2023 года. Правительство определит сроки действия запрета на поставки нефтепродуктов.

Вице-премьер России Александр Новак говорил, что страна переориентирует поставки «на рыночно ориентированных партнеров» или сократит добычу. Он предупредил, что попытки ограничить цены на нефть приведут к дестабилизации нефтяной отрасли и подорожанию энергоресурсов.

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Виктория Громова Виктория Громова
экспорт нефть Россия
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