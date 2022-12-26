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Новак сообщил о значительном росте поставок Россией СПГ в Евросоюз

Новак: Россия нарастила поставки СПГ в ЕС, они выросли до 19,4 млрд кубометров за год
Поставки российского СПГ в ЕС по итогам году достигнут 21 млрд куб. м., европейский рынок остается для Москвы актуальным, рассказал Новак. Евросоюз нарастил поставки и от других поставщиков
«Газпром» GAZP ₽160,89 +1,86% Купить
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Страны Евросоюза нарастили импорт российского сжиженного природного газа по итогам этого года, всего ими за 11 месяцев импортировано 19,4 млрд куб. м, сообщил ТАСС вице-премьер Александр Новак.

«Даже сейчас этот рынок не закрыт. Например, в этом году мы смогли значительно нарастить поставки СПГ в Европу», — рассказал он, добавив, что по итогам года ожидается достижение показателя в 21 млрд куб. м.

Европейский рынок остается актуальным для России, поскольку там сохраняется дефицит топлива, Москва готова возобновить поставки по газопроводу «Ямал — Европа», продолжил Новак. По словам вице-премьера, Москва ведет переговоры об увеличении поставок через Турцию после создания в ней хаба: «Идет активная работа со странами, которые примут участие в реализации этого проекта, а также с нуждающимися в российском газе потребителями». Он подчеркнул, что спрос на российский газ есть, а заявки от европейских потребителей на увеличение поставок поступают регулярно.

ЕС за первые десять месяцев этого года импортировал 17,8 млрд куб. м СПГ из России, это на 42% больше показателей аналогичного периода за прошлый год, писала FT. Почти весь объем в этом году предназначался для Бельгии, Франции, Нидерландов и Испании.

За январь—октябрь выросли и общемировые поставки СПГ в страны ЕС, они достигли 105 млрд куб. м. против 64 млрд куб. м за аналогичный период прошлого года, а за весь прошлый год страны Евросоюза закупили 78,1 млрд куб. м. Результат текущего года по объемам закупки оказался выше, чем у другого крупнейшего потребителя СПГ — Китая: за первые десять месяцев 2022-го он закупил только 69,9 млрд куб. м против 87,5 млрд куб. м за аналогичный период 2021-го. За весь прошлый год Китай закупил 108 млрд куб. м.

Крупнейшие мировые производители СПГ — Катар, США, Австралия, Россия и африканские страны. В Евросоюзе договорились с Катаром о поставках 15 млн т СПГ (20,4 млрд куб. м) в течение этого года, а в следующем году поставки может составить от 12 млн до 15 млн т (16,3–20,4 млрд куб. м). По данным Еврокомиссии, американские компании увеличили поставки СПГ в ЕС с марта почти в три раза.

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Кроме того, в июне Евросоюз импортировал больше американского СПГ, чем российского трубопроводного газа. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отмечала, что в прошлом году европейские страны получили из России около 150 млрд куб. м газа — «Заместить такой объем — это очень большая задача, но мы работаем над этим».

«Газпром» обвинял Европу в дестабилизации мирового рынка СПГ из-за возросшего спроса. Еекоторые поставщики нарушали свои обязательства по долгосрочным контрактам и перенаправляли СПГ-танкеры в Евросоюз, чем спровоцировали кризисные ситуации в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского регионе, рассказали в компании.


 



 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
поставки газа Евросоюз Александр Новак
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