Кулеба приравнял нейтралитет по конфликту на Украине к поддержке России

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Подписка на РБК Pro — лучший подарок
Лента новостей
Курс евро на 29 декабря
EUR ЦБ: 75,66 (+1,48) Инвестиции, 28 дек, 16:10
Курс доллара на 29 декабря
USD ЦБ: 71,33 (+1,39) Инвестиции, 28 дек, 16:10
Путин подписал закон о пожизненном наказании за диверсии Политика, 17:50
Почему работа в IT есть не только для программистов РБК и Школа 21, 17:49
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:46
Еда, энергия и удобрения: на какие отрасли будут нападать хакеры в 2023-м Индустрия 4.0, 17:40
Путин установил выплаты при гибели командированных в новые регионы России Политика, 17:38
Российский боец отказался помогать сопернику Махачева за титул UFC Спорт, 17:36
Путин запретил принудительный сбор биометрии Политика, 17:28
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Власти Коми объяснили слова Уйбы об активистах и «экологическом мусоре» Политика, 17:21
НРД отменил комиссию для разблокировки бумаг в Clearstream Инвестиции, 17:19
Белгородский губернатор сообщил о «прилетах» по таможенному пункту Политика, 17:16
СК попросил заочно арестовать Верзилова по делу о втором гражданстве Политика, 17:14
«Сбер» спрогнозировал в декабре рекордную выдачу ипотеки Недвижимость, 17:11
Умер Эдуард Артемьев Общество, 17:09
Как реализуют криптовалютные платежи для ВЭД. Мнения экспертов Крипто, 17:01
Военная операция на Украине ,  
0 

Кулеба приравнял нейтралитет по конфликту на Украине к поддержке России

Глава МИД Украины Кулеба: нейтральная позиция по конфликту равноценна поддержке России
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Нейтралитет по конфликту на Украине равноценен поддержке России, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в Twitter.

«Притворяться «нейтральным» значит встать на российскую сторону», — заявил министр.

Утром 29 декабря около 7:00 по всей Украине была объявлена воздушная тревога, около 11:00 тревогу начали отключать. ВВС Украины сообщали о работе систем ПВО. О звуках взрывов и перебоях с электричеством заявляли, в частности, власти Киева, Львова и Одессы.

Россия с 10 октября начала наносить массированные удары по территории Украины, в Минобороны называли их целью объекты военного управления и энергетической инфраструктуры страны. В последний раз об ударах военное ведомство сообщало 16 декабря. Президент Владимир Путин заявлял, что удары стали ответом на теракты, в том числе на Крымском мосту. Украинские власти причастность к взрыву отрицали.

После начала российской военной операции на Украине 24 февраля западные страны, в том числе члены Евросоюза, США, Великобритания и другие, начали вводить антироссийские санкции.

При этом другие страны вводить санкции против России или осуждать ее действия не стали. Например, Бразилия заявила о своем нейтральном статусе в конфликте. Швейцария поддержала санкции Евросоюза против России, но при этом ввела эмбарго на поставки своего оружия и Москве, и Киеву, поскольку право нейтралитета обязывает ее вводить одинаковые ограничения сторонам конфликта.

Читайте на РБК Pro
Что ждет мир в 2023 году: рассказывают Маск, Безос, Даймон
Переезд в Черногорию: сложно ли россиянам обжиться в этой стране
Крах FTX и рекордная инфляция: главные инвестиционные разочарования года
Как глава Louis Vuitton стал богатейшим человеком в мире — The Economist
Теги
Дмитрий Кулеба Украина Россия
Материалы по теме
Страны АТЭС осудили операцию на Украине, но упомянули другие точки зрения
Политика
Минобороны Украины исключило нейтральный статус страны
Политика
В МИД заявили о «размытии» нейтралитета Австрии из-за поддержки санкций
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter