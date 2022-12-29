Кулеба приравнял нейтралитет по конфликту на Украине к поддержке России

Дмитрий Кулеба (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Нейтралитет по конфликту на Украине равноценен поддержке России, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в Twitter.

«Притворяться «нейтральным» значит встать на российскую сторону», — заявил министр.

Утром 29 декабря около 7:00 по всей Украине была объявлена воздушная тревога, около 11:00 тревогу начали отключать. ВВС Украины сообщали о работе систем ПВО. О звуках взрывов и перебоях с электричеством заявляли, в частности, власти Киева, Львова и Одессы.

Россия с 10 октября начала наносить массированные удары по территории Украины, в Минобороны называли их целью объекты военного управления и энергетической инфраструктуры страны. В последний раз об ударах военное ведомство сообщало 16 декабря. Президент Владимир Путин заявлял, что удары стали ответом на теракты, в том числе на Крымском мосту. Украинские власти причастность к взрыву отрицали.

После начала российской военной операции на Украине 24 февраля западные страны, в том числе члены Евросоюза, США, Великобритания и другие, начали вводить антироссийские санкции.

При этом другие страны вводить санкции против России или осуждать ее действия не стали. Например, Бразилия заявила о своем нейтральном статусе в конфликте. Швейцария поддержала санкции Евросоюза против России, но при этом ввела эмбарго на поставки своего оружия и Москве, и Киеву, поскольку право нейтралитета обязывает ее вводить одинаковые ограничения сторонам конфликта.