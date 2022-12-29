Рогозин выложил первое фото после операции

Дмитрий Рогозин (Фото: rogozin_do / VK)

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал первое фото после операции по извлечению осколка из шейного позвонка.

На снимке со страницы Рогозина во «ВКонтакте» видна часть медицинского пластыря на задней стороне шеи. «Всегда побеждает тот, кто готов идти до конца. Всем — хорошего и плодотворного дня!» — написал Рогозин под фото.

Рогозин, который с ноября возглавляет в Донбассе группу военных советников «Царские волки», 21 декабря, в день своего 59-летия, попал под обстрел в гостинично-ресторанном комплексе «Шеш-Беш» на окраине Донецка. Рогозин получил ранение в спину, также пострадал премьер-министр ДНР Виталий Хоценко.

По словам врио главы республики Дениса Пушилина, погибли два человека. Рогозин говорил, что в их числе был его помощник.

Рогозин заявил, что его ранило металлическим осколком «размером 8×6 мм», который «вошел выше правой лопатки». Его помощник также указывал, что у экс-главы «Роскосмоса» контузия. Рогозина поначалу направили в местную больницу, затем перевезли в Ростов-на-Дону, а потом решили отправить в Москву. 26 декабря он перенес операцию по удалению осколка из шейного позвонка.

Рогозин заявлял, что намерен в дальнейшем снова приехать в Донбасс, поскольку это «дело чести». Он допускал, что «вернется к форме» во второй половине января.