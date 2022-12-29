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Госдеп США одобрил продажу Тайваню противотанковых систем за $180 млн

Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню противотанковых систем за $180 млн
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Госдепартамент одобрил потенциальную сделку по продаже Тайваню противотанковых минных систем Volcano примерно за $180 млн, cообщило бюро ведомства по военно-политическим вопросам в Twitter.

Основными подрядчиками в рамках сделки могут выступить военно-промышленная Northrop Grumman и производитель спецтехники Oshkosh Corporation, сообщает Reuters со ссылкой на Пентагон.

Система Volcano представляет собой установку, позволяющую разбрасывать мины, доставляемые вертолетом или наземной техникой. Ее раздатчик содержит 960 противотанковых или противопехотных мин и способен быстро создать минное поле длиной 1100 и шириной 120 м.

Американское законодательство требует согласования с конгрессом сделок по продаже вооружения, превышающих определенные суммы, но оно не нужно, если законодатели дали Госдепу и Пентагону соответствующее неофициальное одобрение, отмечает агентство.

Тайвань — остров в Южно-Китайском море, примерно в 100 км от побережья КНР. Его административный статус не урегулирован: территория объявила об отделении от Китая в 1949 году, но Пекин не признает его независимость и считает его одной из китайских провинций. Россия поддерживает принцип «одного Китая», об этом также заявляют власти США.

Хотя Соединенные Штаты не имеют официальных дипломатических отношений с Тайванем, они продают ему оружие в рамках Закона об отношениях с Тайванем, принятого в 1979 году, который предусматривает поставки оружия стране для самозащиты. В частности, в сентябре Госдепартамент одобрил возможную продажу острову вооружения на сумму более $1,1 млрд, включающую до 60 противокорабельных ракет и до ста ракет класса «воздух — воздух».

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Администрация американского президента приняла это решение вскоре после обострения отношений между Тайванем и КНР из-за посещения острова спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай подверг визит резкой критике, начал военные учения в районе Тайваня и с тех пор регулярно перемещает свои вооруженные силы вблизи острова.

В ответ на учения китайских военных Тайвань повысил уровень боеготовности. Власти острова также решили в три раза увеличить срок службы в армии по призыву (с четырех месяцев до года), объяснив это угрозой со стороны КНР.

На церемонии открытия XX съезда Коммунистической партии Китая 16 октября Си Цзиньпин заявил, что Пекин будет противостоять сепаратизму на Тайване и не исключает применения силы. Он также подчеркнул необходимость превратить китайскую Народно-освободительную армию в войска «мирового класса» к 2027 году. По данным ЦРУ США, к этой дате Пекин поручил военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем.

Теги
Тайвань Госдепартамент США США вооружение Китай продажи оружия
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