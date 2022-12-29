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Глава «Единой России» в Думе счел переговоры с Киевом переговорами с США

Глава фракции «Единой России» Васильев: переговоры с Украиной — это переговоры с США

Переговоры с Украиной — это переговоры с США, их возобновление зависит не от желания Киева, заявил глава фракции «Единой России» в Государственной думе Владимир Васильев.

«Это не переговоры с Украиной, а переговоры с США. Потому что мы же начали переговоры с Украиной… Но Киев их прервал. И они будут возобновлены не желанием руководства Украины», — сказал Васильев (цитата по «РИА Новости»).

Переговоры России и Украины прервались весной, ключевым моментом в диалоге стала встреча сторон в Стамбуле в конце марта. Тогда была достигнута договоренность о сокращении со стороны Москвы «военной активности на киевском и черниговском направлениях», а Киев предоставил свои письменные предложения по урегулированию, в которых, в частности, говорилось о нейтральном статусе Украины и ее отказе от возращения Крыма и Донбасса военным путем.

Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о прекращении контактов после Стамбула, заявил, что тогда украинской стороне «ударили по рукам» и сказали «рано», так как Россию «не истощили до той стадии», когда США «покажется, что это уже достаточно».

Россия не раз указывала, что Киев не готов к дальнейшим переговорам. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, для этого ему нужны «политическая воля, готовность обсуждать те требования России, которые хорошо известны». Москва же «открыта к проведению конструктивных мирных переговоров», говорил министр обороны Сергей Шойгу.

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Украина, напротив, заявляет о неготовности российской стороны к переговорам. В ноябре Киев президент страны Владимир Зеленский представил «формулу мира» из десяти пунктов, среди которых были вывод российских войск и прекращение боевых действий и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка.

Лавров называл эти условия нереалистичными и неадекватными ситуации. Позднее в ведомстве добавляли, что Россия не будет вести переговоры на условиях, которые сейчас выдвигает Киев. Говоря о контактах с Западом, Лавров отмечал, что у Москвы почти нет для этого возможностей и желания.

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