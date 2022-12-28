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Лавров заявил об отсутствии у России желания разговаривать с Западом

Глава МИДа Сергей Лавров: у России сегодня не возникает желания разговаривать с Западом
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: МИД РФ / Global Look Press )

У России сегодня не возникает желания общаться с Западом, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров в интервью для программы «Большая игра» на «Первом канале».

«С Западом у нас сейчас очень мало возможностей разговаривать, да, собственно, и желания особого не возникает, когда читаешь заявления министров иностранных дел, премьеров, президентов о том, что нужно заниматься безопасностью Европы против России. Раньше говорили «без России», теперь уже — «против России», — сказал министр.

Министр обратил внимание на инициативу президента Франции Эмманюэля Макрона, который ранее предложил создать европейское политическое сообщество.

«Если [говорить] грубо — это ОБСЕ минус Россия и Белоруссия. Это сказал человек, который чуть позже заявил о том, что важно не потерять возможность выстраивать с Россией какие-то структуры безопасности. Но европейское политическое сообщество будет укрепляться, они уже планируют на весну очередной саммит», — продолжил Лавров. В сообщество, по его словам, «пытаются втянуть» всех соседей России, за исключением Белоруссии.

«И на этом фоне, конечно, у нас особого желания разговаривать с Западом нет», — отметил министр, добавив, что, «когда Запад в открытую делает противоправные вещи», Москва «задает вопросы».

Макрон предложил создать новое «европейское политическое сообщество» в сентябре, предложив Украине стать его членом. В октябре в Праге состоялся первый саммит организации, на который были приглашены лидеры 44 стран, в том числе Турции, Украины и Косово. В ЕС в настоящее время входит 27 государств.

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Второй саммит организации должен пройти весной 2023 года в Кишиневе. Третья встреча состоится осенью 2023 года в Испании.

После начала российской спецоперации Швеция и Финляндия подали заявку на вступлении в НАТО. До нее власти Финляндии говорили, что готовы подать заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос о национальной безопасности. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в начале марта подчеркивала, что переговоры о вступлении страны в блок приведут к дестабилизации в регионе. Президент США Джо Байден в своем выступлении на Генассамблее призывал все мировое сообщество объединиться против Москвы.

Президент России Владимир Путин до начала спецоперации заявлял, что «нельзя укреплять чью-то безопасность за счет других». Власти России намерены защищать страну «всеми имеющимися у них силами и средствами», подчеркивал он.

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